كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240518/كوريا-الشمالية-تختبر-إطلاق-صاروخ-باليستي-تكتيكي-باستخدام-نظام-ملاحي-جديد-1088950928.html
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد
سبوتنيك عربي
اختبرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي مستقل جديد، في مياهها الشرقية، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T03:00+0000
2024-05-18T04:20+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg
وذكر تقرير للوكالة أنه "تم التحقق من دقة وموثوقية نظام الملاحة المستقل من خلال اختبار الإطلاق".وأضاف التقرير أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار الإطلاق وأعرب عن رضاه حيال القيمة الاستراتيجية العسكرية نتيجة للتطوير المستقل والتطبيق الناجح لنظام الملاحة المستقل".ويوم أمس الجمعة أيضا، زار كيم جونغ أون، مجمعا صناعيا دفاعيا مسؤولا عن إنتاج الأسلحة والمعدات الرئيسية، حيث اطّلع على تقنيات الأسلحة والمعدات المحدثة وأعرب عن سعادته "بالتقدم الملحوظ" الذي أحرزته المؤسسة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن "المخاطر الأمنية التي تفرضها قوات العدو بتحركاتها العسكرية المتهورة جعلت كوريا الديمقراطية أكثر وعيا بضرورة تعزيز ردعها للحرب النووية"، مشددا على "الحاجة إلى مواصلة تسريع الجهود لبناء القوة النووية للبلاد دون توقف أو تردد"، بحسب الوكالة.
https://sarabic.ae/20240517/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-شائعة-تصدير-الأسلحة-إلى-روسيا-هي-المفارقة-الأكثر-سخافة-1088947913.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_f43bd907ee9d61a8189291aaabbd2035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم

كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد

03:00 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 04:20 GMT 18.05.2024)
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
اختبرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي مستقل جديد، في مياهها الشرقية، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت.
وذكر تقرير للوكالة أنه "تم التحقق من دقة وموثوقية نظام الملاحة المستقل من خلال اختبار الإطلاق".
وأضاف التقرير أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار الإطلاق وأعرب عن رضاه حيال القيمة الاستراتيجية العسكرية نتيجة للتطوير المستقل والتطبيق الناجح لنظام الملاحة المستقل".
ويوم أمس الجمعة أيضا، زار كيم جونغ أون، مجمعا صناعيا دفاعيا مسؤولا عن إنتاج الأسلحة والمعدات الرئيسية، حيث اطّلع على تقنيات الأسلحة والمعدات المحدثة وأعرب عن سعادته "بالتقدم الملحوظ" الذي أحرزته المؤسسة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: شائعة تصدير الأسلحة إلى روسيا هي "المفارقة الأكثر سخافة"
أمس, 19:44 GMT
وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن "المخاطر الأمنية التي تفرضها قوات العدو بتحركاتها العسكرية المتهورة جعلت كوريا الديمقراطية أكثر وعيا بضرورة تعزيز ردعها للحرب النووية"، مشددا على "الحاجة إلى مواصلة تسريع الجهود لبناء القوة النووية للبلاد دون توقف أو تردد"، بحسب الوكالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:45 GMTМужчина осматривает разбитый автомобиль после военной операции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعتقل عمالا من غزة جنوب جنين ويعتدي عليهم.. فيديو01:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала