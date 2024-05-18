https://sarabic.ae/20240518/كوريا-الشمالية-تختبر-إطلاق-صاروخ-باليستي-تكتيكي-باستخدام-نظام-ملاحي-جديد-1088950928.html
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد
سبوتنيك عربي
اختبرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي مستقل جديد، في مياهها الشرقية، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T03:00+0000
2024-05-18T03:00+0000
2024-05-18T04:20+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
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وذكر تقرير للوكالة أنه "تم التحقق من دقة وموثوقية نظام الملاحة المستقل من خلال اختبار الإطلاق".وأضاف التقرير أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار الإطلاق وأعرب عن رضاه حيال القيمة الاستراتيجية العسكرية نتيجة للتطوير المستقل والتطبيق الناجح لنظام الملاحة المستقل".ويوم أمس الجمعة أيضا، زار كيم جونغ أون، مجمعا صناعيا دفاعيا مسؤولا عن إنتاج الأسلحة والمعدات الرئيسية، حيث اطّلع على تقنيات الأسلحة والمعدات المحدثة وأعرب عن سعادته "بالتقدم الملحوظ" الذي أحرزته المؤسسة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن "المخاطر الأمنية التي تفرضها قوات العدو بتحركاتها العسكرية المتهورة جعلت كوريا الديمقراطية أكثر وعيا بضرورة تعزيز ردعها للحرب النووية"، مشددا على "الحاجة إلى مواصلة تسريع الجهود لبناء القوة النووية للبلاد دون توقف أو تردد"، بحسب الوكالة.
https://sarabic.ae/20240517/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-شائعة-تصدير-الأسلحة-إلى-روسيا-هي-المفارقة-الأكثر-سخافة-1088947913.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد
03:00 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 04:20 GMT 18.05.2024)
اختبرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي مستقل جديد، في مياهها الشرقية، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت.
وذكر تقرير للوكالة أنه "تم التحقق من دقة وموثوقية نظام الملاحة المستقل
من خلال اختبار الإطلاق".
وأضاف التقرير أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار الإطلاق وأعرب عن رضاه حيال القيمة الاستراتيجية العسكرية نتيجة للتطوير المستقل والتطبيق الناجح لنظام الملاحة المستقل".
ويوم أمس الجمعة أيضا، زار كيم جونغ أون، مجمعا صناعيا دفاعيا مسؤولا عن إنتاج الأسلحة والمعدات الرئيسية، حيث اطّلع على تقنيات الأسلحة والمعدات المحدثة وأعرب عن سعادته "بالتقدم الملحوظ" الذي أحرزته المؤسسة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن "المخاطر الأمنية التي تفرضها قوات العدو بتحركاتها العسكرية المتهورة جعلت كوريا الديمقراطية أكثر وعيا بضرورة تعزيز ردعها للحرب النووية"، مشددا على "الحاجة إلى مواصلة تسريع الجهود لبناء القوة النووية للبلاد دون توقف أو تردد"، بحسب الوكالة.