https://sarabic.ae/20240527/على-رأسهم-السيسي-وابن-زايد-4-زعماء-عرب-يزورون-الصين-غدا-1089233739.html
على رأسهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين غدا
على رأسهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين غدا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الصينية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن 4 زعماء عرب يزورون بكين في الفترة من 28 مايو/أيار الجاري إلى أول يونيو/حزيران المقبل. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T04:37+0000
2024-05-27T04:37+0000
2024-05-27T04:37+0000
الصين
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
قيس سعيد
حمد بن خليفة
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وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيني، هوا تشون يينغ، سيزور الصين كل من: العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الزعماء الأربعة سيزورن الصين تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ لحضور مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي.
https://sarabic.ae/20240518/خبراء-واشنطن-فشلت-في-الحد-من-التقارب-الروسي-العربي-وتتمسك-بمشروع-الشرق-الأوسط-الجديد-1088965420.html
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الصين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, قيس سعيد, حمد بن خليفة
الصين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, قيس سعيد, حمد بن خليفة
على رأسهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين غدا
قالت وزارة الخارجية الصينية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن 4 زعماء عرب يزورون بكين في الفترة من 28 مايو/أيار الجاري إلى أول يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيني، هوا تشون يينغ، سيزور الصين
كل من: العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الزعماء الأربعة سيزورن الصين تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ لحضور مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي.