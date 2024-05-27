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صدى الحياة
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
10:31 GMT
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ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لقاءات تمهيدية لعودة مفاوضات الاتفاق حول غزة، "أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا"
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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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على رأسهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين غدا
على رأسهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين غدا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الصينية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن 4 زعماء عرب يزورون بكين في الفترة من 28 مايو/أيار الجاري إلى أول يونيو/حزيران المقبل. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
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الصين
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
قيس سعيد
حمد بن خليفة
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وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيني، هوا تشون يينغ، سيزور الصين كل من: العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الزعماء الأربعة سيزورن الصين تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ لحضور مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي.
https://sarabic.ae/20240518/خبراء-واشنطن-فشلت-في-الحد-من-التقارب-الروسي-العربي-وتتمسك-بمشروع-الشرق-الأوسط-الجديد-1088965420.html
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الصين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, قيس سعيد, حمد بن خليفة
الصين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, قيس سعيد, حمد بن خليفة

على رأسهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين غدا

04:37 GMT 27.05.2024
© AFP 2023 / -الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / -
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قالت وزارة الخارجية الصينية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن 4 زعماء عرب يزورون بكين في الفترة من 28 مايو/أيار الجاري إلى أول يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيني، هوا تشون يينغ، سيزور الصين كل من: العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
الزعماء العرب في القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
خبراء: واشنطن فشلت في الحد من التقارب الروسي العربي وتتمسك بمشروع "الشرق الأوسط الجديد"
18 مايو, 15:42 GMT
وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الزعماء الأربعة سيزورن الصين تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ لحضور مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازر00:38 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفيأمس, 11:58 GMT
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