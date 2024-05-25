https://sarabic.ae/20240525/أمريكا-قلقون-من-المناورات-العسكرية-الصينية-قرب-تايوان-1089202836.html

أمريكا: قلقون من المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان

أمريكا: قلقون من المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ حيال المناورات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخرا قرب تايوان، وأشارت إلى أن واشنطن تراقب الموقف عن... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T15:56+0000

2024-05-25T15:56+0000

2024-05-25T15:56+0000

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وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن "أمريكا قلقة بشدة حيال المناورات العسكرية المشتركة لجيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان وحول تايوان. نراقب أنشطة جمهورية الصين الشعبية عن كثب وننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن مخاوفنا المشتركة".وأكدت "الخارجية الأمريكية" أن "أمريكا لا تزال ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة في ضوء قانون العلاقات مع تايوان، والبيانات المشتركة الثلاثة [بين الولايات المتحدة والصين] والضمانات الستة [لتايوان]".ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين إلى ضبط النفس، وعدم استغلال "التحول الديمقراطي" في تايوان، كذريعة لـ"استفزازات عسكرية".وكانت الصين اختتمت يومين من التدريبات العسكرية حول تايوان، والتي شهدت قيام طائرات محملة بالذخائر الحية وسفن حربية بالسيطرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وعزلها. وبدأت المناورات الحربية، صباح يوم الخميس الماضي، إذ حاصرت طائرات وسفن بحرية تايوان، لشن هجمات وهمية ضد "أهداف مهمة"، بحسب ما أفاد تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي.وأطلقت المناورات التي تحمل الاسم الرمزي "السيف المشترك-2024أ"، بعد 3 أيام من تولي رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، منصبه، وإلقائه خطاب تنصيب نددت به الصين، ووصفته بأنه "اعتراف بالاستقلال".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أمس الجمعة، إن لاي يدفع تايوان "إلى وضع محفوف بالمخاطر من الحرب والخطر". وتعتبر بكين تايون هي جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

https://sarabic.ae/20240525/الصين-أمريكا-تريد-المواجهة-من-خلال-استخدام-تايوان-1089196333.html

https://sarabic.ae/20240524/الدفاع-الصينية-رئيس-تايوان-الجديد-يدفع-الجزيرة-إلى-حافة-الحرب-1089166564.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن