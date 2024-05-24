https://sarabic.ae/20240524/الدفاع-الصينية-رئيس-تايوان-الجديد-يدفع-الجزيرة-إلى-حافة-الحرب-1089166564.html

الدفاع الصينية: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى حافة الحرب

الدفاع الصينية: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى حافة الحرب

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، بأن رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ تي، يعتمد على قوى خارجية في السعي لتحقيق الاستقلال، ما يدفع... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T09:27+0000

2024-05-24T09:27+0000

2024-05-24T09:27+0000

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بكين - سبوتنيك. وقال وو تشيان، في بيان: "عندما تولى الرئيس التنفيذي لتايوان (لاي تشينغ) منصبه، تحدى بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة".وتابع: "هذا لعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحرق نفسه بالتأكيد".وكان لاي تشينغ، قد تولى منصبه يوم 20 مايو/ أيار الجاري، حيث أكد في خطاب تنصيبه على "ضرورة مواجهة التهديدات المختلفة الصادرة عن البر الرئيسي للصين، عبر تعزيز قدرات تايوان الدفاعية".وكانت الصين، قد أعلنت أمس الخميس، إجراء مناورات عسكرية حول الجزيرة، لافتة إلى أنها بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرا شديدا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.تأتي هذه المناورات العسكرية، بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ تي، رئيسا جديدا لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ"الانفصالي الخطير".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

https://sarabic.ae/20240524/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-تحاكي-تطويق-تايوان-والسيطرة-عليها-1089162071.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار