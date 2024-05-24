https://sarabic.ae/20240524/الدفاع-الصينية-رئيس-تايوان-الجديد-يدفع-الجزيرة-إلى-حافة-الحرب-1089166564.html
الدفاع الصينية: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى حافة الحرب
الدفاع الصينية: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى حافة الحرب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، بأن رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ تي، يعتمد على قوى خارجية في السعي لتحقيق الاستقلال، ما يدفع... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T09:27+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال وو تشيان، في بيان: "عندما تولى الرئيس التنفيذي لتايوان (لاي تشينغ) منصبه، تحدى بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة".وتابع: "هذا لعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحرق نفسه بالتأكيد".وكان لاي تشينغ، قد تولى منصبه يوم 20 مايو/ أيار الجاري، حيث أكد في خطاب تنصيبه على "ضرورة مواجهة التهديدات المختلفة الصادرة عن البر الرئيسي للصين، عبر تعزيز قدرات تايوان الدفاعية".وكانت الصين، قد أعلنت أمس الخميس، إجراء مناورات عسكرية حول الجزيرة، لافتة إلى أنها بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرا شديدا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.تأتي هذه المناورات العسكرية، بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ تي، رئيسا جديدا لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ"الانفصالي الخطير".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240524/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-تحاكي-تطويق-تايوان-والسيطرة-عليها-1089162071.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدفاع الصينية: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى حافة الحرب
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، بأن رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ تي، يعتمد على قوى خارجية في السعي لتحقيق الاستقلال، ما يدفع الجزيرة إلى حافة حرب خطيرة.
بكين - سبوتنيك. وقال وو تشيان، في بيان: "عندما تولى الرئيس التنفيذي لتايوان (لاي تشينغ) منصبه، تحدى بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة"
.
وأضاف البيان: "روج لاي تشينغ، علنا لنظرية الصينيتين، سعياً وراء الاستقلال، من خلال القوة العسكرية والاعتماد على قوى خارجية، ما يدفع الجزيرة إلى احتمال اندلاع حرب خطيرة".
وتابع: "هذا لعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحرق نفسه بالتأكيد".
وكان لاي تشينغ، قد تولى منصبه يوم 20 مايو/ أيار الجاري، حيث أكد في خطاب تنصيبه على "ضرورة مواجهة التهديدات المختلفة الصادرة عن البر الرئيسي للصين، عبر تعزيز قدرات تايوان الدفاعية".
وكانت الصين
، قد أعلنت أمس الخميس، إجراء مناورات عسكرية حول الجزيرة، لافتة إلى أنها بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرا شديدا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.
تأتي هذه المناورات العسكرية، بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ تي، رئيسا جديدا لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ"الانفصالي الخطير".
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.