https://sarabic.ae/20240524/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-تحاكي-تطويق-تايوان-والسيطرة-عليها-1089162071.html
الجيش الصيني يجري مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها
الجيش الصيني يجري مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها بدأت اليوم الثاني من المناورات العسكرية، التي تجريها حاليا حول تايوان، والتي تهدف إلى اختبار قدرة جيشها في السيطرة على الجزيرة. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T06:15+0000
2024-05-24T06:15+0000
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وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إن "الجيش الصيني بدأ اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان، اليوم الجمعة".ويشمل ثاني أيام مناورات "السيف المشترك- 2024A"، تدريبات تحاكي عمليات متكاملة داخل وخارج الجزيرة.ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الجيش الصيني، قوله إن "المناورات، التي بدأت (أمس) الخميس وتنتهي (اليوم) الجمعة، تهدف لاختبار قدرات الجيش على السيطرة بشكل مشترك على ساحة المعركة وشن ضربات مشتركة والسيطرة على المناطق الحيوية".وكانت الصين، قد أعلنت أمس الخميس، أن التدريبات بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرا شديدا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.تأتي هذه المناورات العسكرية، بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ تي، رئيسا جديدا لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ"الانفصالي الخطير".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240523/-الجيش-الصيني-يبدأ-مناورات-حول-تايوان-ويعتبرها-عقوبة-قوية-لـأعمال-انفصالية-1089125122.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الصيني يجري مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها بدأت اليوم الثاني من المناورات العسكرية، التي تجريها حاليا حول تايوان، والتي تهدف إلى اختبار قدرة جيشها في السيطرة على الجزيرة.
وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إن "الجيش الصيني بدأ اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان، اليوم الجمعة".
ويشمل ثاني أيام مناورات "السيف المشترك- 2024A"، تدريبات تحاكي عمليات متكاملة داخل وخارج الجزيرة.
ونقلت
وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الجيش الصيني، قوله إن "المناورات، التي بدأت (أمس) الخميس وتنتهي (اليوم) الجمعة، تهدف لاختبار قدرات الجيش على السيطرة بشكل مشترك على ساحة المعركة وشن ضربات مشتركة والسيطرة على المناطق الحيوية".
وكانت الصين
، قد أعلنت أمس الخميس، أن التدريبات بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرا شديدا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.
تأتي هذه المناورات العسكرية، بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ تي، رئيسا جديدا لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ"الانفصالي الخطير".
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.