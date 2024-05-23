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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20240523/-الجيش-الصيني-يبدأ-مناورات-حول-تايوان-ويعتبرها-عقوبة-قوية-لـأعمال-انفصالية-1089125122.html
الجيش الصيني يبدأ مناورات حول تايوان ويعتبرها "عقوبة قوية" لـ"الأعمال الانفصالية"
الجيش الصيني يبدأ مناورات حول تايوان ويعتبرها "عقوبة قوية" لـ"الأعمال الانفصالية"
سبوتنيك عربي
بدأت الصين، صباح الخميس، تدريبات عسكرية تستمر لمدة يومين حول تايوان، محاصرة الجزيرة بسفن وطائرات بحرية كـ"عقوبة قوية" على "أعمال انفصالية"، وفقًا لما ذكرته... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T01:17+0000
2024-05-23T01:18+0000
الجيش الصيني يستلم أسلحة فتاكة
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ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المتحدث العسكري لي شي قوله إن التدريبات "تشمل دوريات السفن والطائرات التي تقترب من المناطق حول جزيرة تايوان وعمليات متكاملة داخل وخارج سلسلة الجزر لاختبار قدرات القتال المشترك للقوات".وقال المتحدث إن التدريبات ستكون أيضًا "عقاب قوي على الأعمال الانفصالية التي تقوم بها ما تسمى قوى "استقلال تايوان"، وتحذير شديد ضد التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية."وتركز التدريبات التي ستجري يومي الخميس والجمعة تحت اسم "السيف المشترك-2024A" على "دوريات جاهزية القتال المشترك من البحر والجو، والسيطرة الشاملة على ساحة المعركة، والضربات الدقيقة المشتركة على الأهداف الرئيسية"، وفقًا لما ذكرته الوكالة.وقالت الوكالة: "بدأت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية مشتركة تحيط بجزيرة تايوان من الساعة 7:45 صباحًا يوم الخميس (2345 بتوقيت غرينتش)"، مضيفة أن التدريبات تُجرى في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق الجزيرة.وستجري التدريبات أيضًا حول جزر كينمن، وماتسو، ووكي، ودونغيين، وفقًا لشينخوا.يأتي هذا التمرين العسكري بعد ثلاثة أيام من تنصيب لاي تشينغ-تي كرئيس جديد للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ"الانفصالي الخطير" الذي سيجلب "الحرب والانحدار" للجزيرة.وتعتبر الصين، التي انفصلت عن تايوان في نهاية الحرب الأهلية عام 1949، الجزيرة مقاطعة متمردة يجب في النهاية إعادة توحيدها، ولم تستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك.تصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.
https://sarabic.ae/20240417/وزير-الدفاع-الصيني-الصين-لن-تتسامح-أبدا-مع-الأنشطة-الانفصالية-في-تايوان--1088029880.html
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الجيش الصيني يستلم أسلحة فتاكة
الجيش الصيني يستلم أسلحة فتاكة

الجيش الصيني يبدأ مناورات حول تايوان ويعتبرها "عقوبة قوية" لـ"الأعمال الانفصالية"

01:17 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 01:18 GMT 23.05.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2015" في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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بدأت الصين، صباح الخميس، تدريبات عسكرية تستمر لمدة يومين حول تايوان، محاصرة الجزيرة بسفن وطائرات بحرية كـ"عقوبة قوية" على "أعمال انفصالية"، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المتحدث العسكري لي شي قوله إن التدريبات "تشمل دوريات السفن والطائرات التي تقترب من المناطق حول جزيرة تايوان وعمليات متكاملة داخل وخارج سلسلة الجزر لاختبار قدرات القتال المشترك للقوات".
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وقال المتحدث إن التدريبات ستكون أيضًا "عقاب قوي على الأعمال الانفصالية التي تقوم بها ما تسمى قوى "استقلال تايوان"، وتحذير شديد ضد التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية."
وتركز التدريبات التي ستجري يومي الخميس والجمعة تحت اسم "السيف المشترك-2024A" على "دوريات جاهزية القتال المشترك من البحر والجو، والسيطرة الشاملة على ساحة المعركة، والضربات الدقيقة المشتركة على الأهداف الرئيسية"، وفقًا لما ذكرته الوكالة.
وقالت الوكالة: "بدأت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية مشتركة تحيط بجزيرة تايوان من الساعة 7:45 صباحًا يوم الخميس (2345 بتوقيت غرينتش)"، مضيفة أن التدريبات تُجرى في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق الجزيرة.
وستجري التدريبات أيضًا حول جزر كينمن، وماتسو، ووكي، ودونغيين، وفقًا لشينخوا.
يأتي هذا التمرين العسكري بعد ثلاثة أيام من تنصيب لاي تشينغ-تي كرئيس جديد للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ"الانفصالي الخطير" الذي سيجلب "الحرب والانحدار" للجزيرة.
وتعتبر الصين، التي انفصلت عن تايوان في نهاية الحرب الأهلية عام 1949، الجزيرة مقاطعة متمردة يجب في النهاية إعادة توحيدها، ولم تستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك.
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تصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.
وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.
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