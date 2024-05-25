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https://sarabic.ae/20240525/الصين-أمريكا-تريد-المواجهة-من-خلال-استخدام-تايوان-1089196333.html
الصين: أمريكا تريد المواجهة من خلال استخدام تايوان
الصين: أمريكا تريد المواجهة من خلال استخدام تايوان
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الصيني لدى أنقرة، ليو شاوبين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مواجهة الصين، وذلك من خلال استخدام تايوان، مؤكدًا أن بكين سوف تُفشل جهود واشنطن. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T10:41+0000
2024-05-25T10:41+0000
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وأشار السفير الصيني، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أيدينليك" التركية، إلى أن "الوضع في مضيق تايوان، معقد وهناك قوى تدعو إلى ما يسمى باستقلال تايوان، وهذه القوى لا تعترف بالتوافق، الذي تم التوصل إليه سابقا بين الصين وتايوان".ووفقا له، تريد بكين من الجانب الأمريكي أن يفي بوعوده، مضيفا بالقول إنه "يجب تنفيذ الإعلان الذي تم التوصل إليه بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مساعدات الأسلحة لتايوان".وتدهور الوضع بشأن تايوان بشكل كبير بعد أن قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، آنذاك، بزيارة الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب 2022، إذ أدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة أحد مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، باعتبارها دعمًا أمريكيًا للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
https://sarabic.ae/20240524/الدفاع-الصينية-رئيس-تايوان-الجديد-يدفع-الجزيرة-إلى-حافة-الحرب-1089166564.html
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العالم, الصين, أخبار تايوان
العالم, الصين, أخبار تايوان

الصين: أمريكا تريد المواجهة من خلال استخدام تايوان

10:41 GMT 25.05.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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أعلن السفير الصيني لدى أنقرة، ليو شاوبين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مواجهة الصين، وذلك من خلال استخدام تايوان، مؤكدًا أن بكين سوف تُفشل جهود واشنطن.
وأشار السفير الصيني، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أيدينليك" التركية، إلى أن "الوضع في مضيق تايوان، معقد وهناك قوى تدعو إلى ما يسمى باستقلال تايوان، وهذه القوى لا تعترف بالتوافق، الذي تم التوصل إليه سابقا بين الصين وتايوان".
ووفقا له، تريد بكين من الجانب الأمريكي أن يفي بوعوده، مضيفا بالقول إنه "يجب تنفيذ الإعلان الذي تم التوصل إليه بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مساعدات الأسلحة لتايوان".
رئيس تايوان لاي تشينغ تي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
الدفاع الصينية: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى حافة الحرب
أمس, 09:27 GMT
وتدهور الوضع بشأن تايوان بشكل كبير بعد أن قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، آنذاك، بزيارة الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب 2022، إذ أدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة أحد مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، باعتبارها دعمًا أمريكيًا للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
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