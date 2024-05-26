رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
08:18 GMT
14 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:03 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240526/رئيس-تايوان-الجديد-منفتحون-على-العمل-مع-الصين-من-أجل-السلام-1089217981.html
رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"
رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"
سبوتنيك عربي
قال رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، اليوم الأحد، إنه لا يزال منفتحا على العمل مع الصين لبناء "تفاهم ومصالحة متبادلين". 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T09:20+0000
2024-05-26T09:20+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1a/1089217808_0:0:1017:572_1920x0_80_0_0_ddf1c738b830e4c6e63f862e0e9530dd.jpg
ولفت إلى أن خطاب تنصيبه في 20 مايو/ أيار الجاري، سلّط الضوء على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان عنصر ضروري للأمن والازدهار العالميين".وتابع خلال فعالية مع حزبه الديمقراطي التقدمي، في جنوب تاينان: "دعوت الصين أيضا إلى تحمل المسؤولية الهامة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي بشكل مشترك مع تايوان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف: "كما أتطلع إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمصالحة من خلال التبادلات والتعاون مع الصين، والتحرك نحو وضع السلام والرخاء المشترك".جاءت تصريحات رئيس تايوان الجديد، بعد أيام من إطلاق الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، ردا على خطاب تنصيبه.وأدى الرئيس لاي تشينغ-تي، اليمين الدستورية، يوم الاثنين الماضي، وبدأت الصين - التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها وتعتبر لاي "انفصاليا خطيرا" - مناورات عسكرية حول الجزيرة بعد ثلاثة أيام.وطوّقت طائرات مقاتلة وسفن بحرية وسفن خفر السواحل تايوان، حتى مساء الجمعة الماضي، في خطوة قال محللون عسكريون صينيون إنها كانت تدريبا على الاستيلاء عليها.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240525/أمريكا-قلقون-من-المناورات-العسكرية-الصينية-قرب-تايوان-1089202836.html
https://sarabic.ae/20240525/الصين-أمريكا-تريد-المواجهة-من-خلال-استخدام-تايوان-1089196333.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1a/1089217808_113:0:1017:678_1920x0_80_0_0_3bab9f5775c6e34077240cca4d6c29a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"

09:20 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / SAM YEHرئيس تايوان، لاي تشينغ-تي
رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي
© AFP 2023 / SAM YEH
تابعنا عبر
قال رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، اليوم الأحد، إنه لا يزال منفتحا على العمل مع الصين لبناء "تفاهم ومصالحة متبادلين".
ولفت إلى أن خطاب تنصيبه في 20 مايو/ أيار الجاري، سلّط الضوء على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان عنصر ضروري للأمن والازدهار العالميين".
وتابع خلال فعالية مع حزبه الديمقراطي التقدمي، في جنوب تاينان: "دعوت الصين أيضا إلى تحمل المسؤولية الهامة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي بشكل مشترك مع تايوان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف: "كما أتطلع إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمصالحة من خلال التبادلات والتعاون مع الصين، والتحرك نحو وضع السلام والرخاء المشترك".

وواصل مؤكدا أن "أي دولة تقوم بإحداث أمواج في مضيق تايوان، وتؤثر على الاستقرار الإقليمي، لن يقبلها المجتمع الدولي".

وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
أمريكا: قلقون من المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان
أمس, 15:56 GMT
جاءت تصريحات رئيس تايوان الجديد، بعد أيام من إطلاق الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، ردا على خطاب تنصيبه.
وأدى الرئيس لاي تشينغ-تي، اليمين الدستورية، يوم الاثنين الماضي، وبدأت الصين - التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها وتعتبر لاي "انفصاليا خطيرا" - مناورات عسكرية حول الجزيرة بعد ثلاثة أيام.
وطوّقت طائرات مقاتلة وسفن بحرية وسفن خفر السواحل تايوان، حتى مساء الجمعة الماضي، في خطوة قال محللون عسكريون صينيون إنها كانت تدريبا على الاستيلاء عليها.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
الصين: أمريكا تريد المواجهة من خلال استخدام تايوان
أمس, 10:41 GMT
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفي05:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح24 مايو, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала