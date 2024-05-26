https://sarabic.ae/20240526/رئيس-تايوان-الجديد-منفتحون-على-العمل-مع-الصين-من-أجل-السلام-1089217981.html
رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"
رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"
سبوتنيك عربي
قال رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، اليوم الأحد، إنه لا يزال منفتحا على العمل مع الصين لبناء "تفاهم ومصالحة متبادلين". 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T09:20+0000
2024-05-26T09:20+0000
2024-05-26T09:20+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1a/1089217808_0:0:1017:572_1920x0_80_0_0_ddf1c738b830e4c6e63f862e0e9530dd.jpg
ولفت إلى أن خطاب تنصيبه في 20 مايو/ أيار الجاري، سلّط الضوء على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان عنصر ضروري للأمن والازدهار العالميين".وتابع خلال فعالية مع حزبه الديمقراطي التقدمي، في جنوب تاينان: "دعوت الصين أيضا إلى تحمل المسؤولية الهامة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي بشكل مشترك مع تايوان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف: "كما أتطلع إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمصالحة من خلال التبادلات والتعاون مع الصين، والتحرك نحو وضع السلام والرخاء المشترك".جاءت تصريحات رئيس تايوان الجديد، بعد أيام من إطلاق الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، ردا على خطاب تنصيبه.وأدى الرئيس لاي تشينغ-تي، اليمين الدستورية، يوم الاثنين الماضي، وبدأت الصين - التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها وتعتبر لاي "انفصاليا خطيرا" - مناورات عسكرية حول الجزيرة بعد ثلاثة أيام.وطوّقت طائرات مقاتلة وسفن بحرية وسفن خفر السواحل تايوان، حتى مساء الجمعة الماضي، في خطوة قال محللون عسكريون صينيون إنها كانت تدريبا على الاستيلاء عليها.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240525/أمريكا-قلقون-من-المناورات-العسكرية-الصينية-قرب-تايوان-1089202836.html
https://sarabic.ae/20240525/الصين-أمريكا-تريد-المواجهة-من-خلال-استخدام-تايوان-1089196333.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1a/1089217808_113:0:1017:678_1920x0_80_0_0_3bab9f5775c6e34077240cca4d6c29a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"
قال رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، اليوم الأحد، إنه لا يزال منفتحا على العمل مع الصين لبناء "تفاهم ومصالحة متبادلين".
ولفت إلى أن خطاب تنصيبه في 20 مايو/ أيار الجاري، سلّط الضوء على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان عنصر ضروري للأمن والازدهار العالميين".
وتابع خلال فعالية مع حزبه الديمقراطي التقدمي، في جنوب تاينان: "دعوت الصين أيضا إلى تحمل المسؤولية الهامة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي بشكل مشترك مع تايوان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف: "كما أتطلع إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمصالحة من خلال التبادلات والتعاون مع الصين، والتحرك نحو وضع السلام والرخاء المشترك".
وواصل مؤكدا أن "أي دولة تقوم بإحداث أمواج في مضيق تايوان، وتؤثر على الاستقرار الإقليمي، لن يقبلها المجتمع الدولي".
جاءت تصريحات رئيس تايوان الجديد، بعد أيام من إطلاق الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة
المتمتعة بالحكم الذاتي، ردا على خطاب تنصيبه.
وأدى الرئيس لاي تشينغ-تي، اليمين الدستورية، يوم الاثنين الماضي، وبدأت الصين - التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها وتعتبر لاي "انفصاليا خطيرا" - مناورات عسكرية حول الجزيرة بعد ثلاثة أيام.
وطوّقت طائرات مقاتلة وسفن بحرية وسفن خفر السواحل تايوان، حتى مساء الجمعة الماضي، في خطوة قال محللون عسكريون صينيون إنها كانت تدريبا على الاستيلاء عليها.
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.