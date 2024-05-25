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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240525/مسؤول-روسي-صيغة-زيلينسكي-منفصلة-عن-الواقع-ولا-يوجد-لدى-روسيا-سبب-واحد-لمناقشتها-1089190360.html
مسؤول روسي: "صيغة زيلينسكي" منفصلة عن الواقع ولا يوجد لدى روسيا سبب واحد لمناقشتها
مسؤول روسي: "صيغة زيلينسكي" منفصلة عن الواقع ولا يوجد لدى روسيا سبب واحد لمناقشتها
سبوتنيك عربي
وصف دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي،... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T04:22+0000
2024-05-25T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المنصة الوحيدة التي يرغب نظام كييف في مناقشتها مع بقية الأطراف هي ما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي" المنفصلة عن الواقع تمامًا وتستند إلى التمني وفكرة أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا".وأضاف بوليانسكي: "وخاصة نحن".وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، قد أكد أن روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة "بعيدتان جداً" عن الخطوات العملية للتفاوض على تسوية الصراع الأوكراني، وأن أسباب ذلك واضحة تمامًا.وقال خلال ذات المقابلة مع "سبوتنيك": "نحن في هذه المرحلة بعيدون جداً عن تحقيق أي تقدم عملي نحو المفاوضات، وأسباب ذلك واضحة تماما.. أولاً - يحظر نظام كييف وزعيمه الدخول في أي مفاوضات مع روسيا، وقد تم تشريع ذلك في نهاية عام 2022".وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، اعترف زيلينسكي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.
https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-بعيدتان-جدا-عن-الخطوات-العملية-للحوار-بشأن-السلام-1089189375.html
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زيلينسكي, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا

مسؤول روسي: "صيغة زيلينسكي" منفصلة عن الواقع ولا يوجد لدى روسيا سبب واحد لمناقشتها

04:22 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 04:36 GMT 25.05.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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وصف دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنها منفصلة عن الواقع وليس لدى موسكو سبب واحد لمناقشتها.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المنصة الوحيدة التي يرغب نظام كييف في مناقشتها مع بقية الأطراف هي ما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي" المنفصلة عن الواقع تمامًا وتستند إلى التمني وفكرة أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا".

كما أشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن مقترح زيلينسكي، لروسيا بشأن التسوية مجرد إنذار نهائي ولا يوجد أي سبب على الإطلاق في العالم لأي شخص لمناقشته.

وأضاف بوليانسكي: "وخاصة نحن".
وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، قد أكد أن روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة "بعيدتان جداً" عن الخطوات العملية للتفاوض على تسوية الصراع الأوكراني، وأن أسباب ذلك واضحة تمامًا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: روسيا وأوكرانيا "بعيدتان جدا" عن الخطوات العملية للحوار بشأن السلام
01:45 GMT
وقال خلال ذات المقابلة مع "سبوتنيك": "نحن في هذه المرحلة بعيدون جداً عن تحقيق أي تقدم عملي نحو المفاوضات، وأسباب ذلك واضحة تماما.. أولاً - يحظر نظام كييف وزعيمه الدخول في أي مفاوضات مع روسيا، وقد تم تشريع ذلك في نهاية عام 2022".
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، اعترف زيلينسكي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.
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