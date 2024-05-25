https://sarabic.ae/20240525/مسؤول-روسي-صيغة-زيلينسكي-منفصلة-عن-الواقع-ولا-يوجد-لدى-روسيا-سبب-واحد-لمناقشتها-1089190360.html

مسؤول روسي: "صيغة زيلينسكي" منفصلة عن الواقع ولا يوجد لدى روسيا سبب واحد لمناقشتها

مسؤول روسي: "صيغة زيلينسكي" منفصلة عن الواقع ولا يوجد لدى روسيا سبب واحد لمناقشتها

سبوتنيك عربي

وصف دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي،... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T04:22+0000

2024-05-25T04:22+0000

2024-05-25T04:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

الخارجية الروسية

أخبار أوكرانيا

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المنصة الوحيدة التي يرغب نظام كييف في مناقشتها مع بقية الأطراف هي ما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي" المنفصلة عن الواقع تمامًا وتستند إلى التمني وفكرة أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا".وأضاف بوليانسكي: "وخاصة نحن".وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، قد أكد أن روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة "بعيدتان جداً" عن الخطوات العملية للتفاوض على تسوية الصراع الأوكراني، وأن أسباب ذلك واضحة تمامًا.وقال خلال ذات المقابلة مع "سبوتنيك": "نحن في هذه المرحلة بعيدون جداً عن تحقيق أي تقدم عملي نحو المفاوضات، وأسباب ذلك واضحة تماما.. أولاً - يحظر نظام كييف وزعيمه الدخول في أي مفاوضات مع روسيا، وقد تم تشريع ذلك في نهاية عام 2022".وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، اعترف زيلينسكي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.

https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-بعيدتان-جدا-عن-الخطوات-العملية-للحوار-بشأن-السلام-1089189375.html

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زيلينسكي, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا