القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
10:47 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 11:23 GMT 29.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29"، و31 مسيّرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 31 طائرة دون طيار".
وأضافت الدفاع: "تم إسقاط صاروخين من طراز "هارم" أمريكيي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسيتي الصنع، بالإضافة إلى تسعة صواريخ من طراز "غراد" و"أولخا".
وأشار البيان إلى أن "خلال النهار، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودعًا للقوارب المسيرة ومعدات الطيران ومستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وورشة تجميع للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة".
وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينو وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع، فإن القوات الروسية "صدت هجوما مضادا شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.