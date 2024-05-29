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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240529/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية---1089306664.html
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29"، و31 مسيّرة أوكرانية. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T10:47+0000
2024-05-29T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 31 طائرة دون طيار".وأضافت الدفاع: "تم إسقاط صاروخين من طراز "هارم" أمريكيي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسيتي الصنع، بالإضافة إلى تسعة صواريخ من طراز "غراد" و"أولخا".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينو وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/كا--52-إم-تدمر-معدات-وتجهيزات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089294857.html
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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية

10:47 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 11:23 GMT 29.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29"، و31 مسيّرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 31 طائرة دون طيار".
وأضافت الدفاع: "تم إسقاط صاروخين من طراز "هارم" أمريكيي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسيتي الصنع، بالإضافة إلى تسعة صواريخ من طراز "غراد" و"أولخا".

وأشار البيان إلى أن "خلال النهار، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودعًا للقوارب المسيرة ومعدات الطيران ومستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وورشة تجميع للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة".

وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينو وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الدفاع، فإن القوات الروسية "صدت هجوما مضادا شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات".

القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أمس, 20:02 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح06:19 GMT
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