https://sarabic.ae/20240528/كا--52-إم-تدمر-معدات-وتجهيزات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089294857.html
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معدات وتجهيزات وأفراد القوات الأوكرانية في منطقة... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T20:02+0000
2024-05-28T20:02+0000
2024-05-28T20:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db4156872bdd03607396f186f97c3ab7.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم المروحية "كا-52 إم" وهي توجه ضربات لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.وأوضحت الدفاع في بيان لها أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطيران غير الموجهة ضد معدات وتجهيزات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأمامية
https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-استخدام-كييف-للأسلحة-السامة-أصبح-ممنهجا-بموافقة-واشنطن-1089280275.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886595_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c5341f1efc41344cc1f2c90a840115f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معدات وتجهيزات وأفراد القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم المروحية "كا-52 إم" وهي توجه ضربات لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأوضحت الدفاع في بيان لها أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطيران غير الموجهة ضد معدات وتجهيزات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت إلى أن طاقم المروحية تمكن من إصابة الهدف بنجاح.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية
.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.