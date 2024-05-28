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ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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من الملعب
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240528/كا--52-إم-تدمر-معدات-وتجهيزات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089294857.html
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معدات وتجهيزات وأفراد القوات الأوكرانية في منطقة... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T20:02+0000
2024-05-28T20:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم المروحية "كا-52 إم" وهي توجه ضربات لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.وأوضحت الدفاع في بيان لها أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطيران غير الموجهة ضد معدات وتجهيزات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأمامية
https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-استخدام-كييف-للأسلحة-السامة-أصبح-ممنهجا-بموافقة-واشنطن-1089280275.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

20:02 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معدات وتجهيزات وأفراد القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم المروحية "كا-52 إم" وهي توجه ضربات لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأوضحت الدفاع في بيان لها أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطيران غير الموجهة ضد معدات وتجهيزات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن طاقم المروحية تمكن من إصابة الهدف بنجاح.

صناديق تحتوي على أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها تم اكتشافها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية من قبل جنود القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا
12:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2015
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كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
13 مارس 2015, 08:45 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأمامية
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