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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-استخدام-كييف-للأسلحة-السامة-أصبح-ممنهجا-بموافقة-واشنطن-1089280275.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن استخدام المواد السامة والكيميائية لمكافحة الشغب من... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T12:09+0000
2024-05-28T12:53+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي: "بموافقة ضمنية من واشنطن، أصبح استخدام المواد السامة والمواد الكيميائية لمكافحة الشغب من قبل المسلحين الأوكرانيين خلال العمل العسكري منهجيا".وأكد كيريلوف أنه في حين يتم تصنيف الكلورواسيتوفينون كمادة كيميائية لمكافحة الشغب، فإن الكلوروبيكرين مدرج في الجدول 3 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.وأكد كيريلوف أن كييف استخدمت قنابل غاز تحتوي على المادة السامة "سي إس" ضد أفراد عسكريين روس في اتجاهي كراسني ليمان وبوغوسلافسكي.وأوضح كيريلوف أن روسيا سجلت وأكدت حالات استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للذخائر التي تحتوي على مواد مهيجة كيميائية.ولفت إلى أن أوكرانيا تطلب كميات كبيرة من الترياق والأقنعة الواقية من الغازات، مؤكدًا أن هذا يشير إلى خطط لاستخدام مواد سامة.وقال كيريلوف: "تشير طلبات أوكرانيا للحصول على الترياق (مضادات السموم) والأقنعة الواقية من الغازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية بكميات مفرطة بوضوح إلى وجود خطط لاستخدام المواد السامة على نطاق واسع".وأشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يواصل تطوير وتحديث الذخائر الكيميائية غير الفتاكة الموجودة، بالإضافة إلى أنظمة أخرى لاستخدام الأسلحة الكيميائية.وأضاف أنه "يتم تخصيص ما لا يقل عن 10 ملايين دولار سنويا لشرائها لاستخدامها في مناطق القتال".ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لا تلاحظ" أن الولايات المتحدة لا تزال تخزن كتل تفاعل شديدة السمية في منشآت تدمير الأسلحة الكيميائية.وقال: " أود أن ألفت انتباهكم مرة أخرى إلى أنه، وفقا للمواعيد النهائية التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان من المفترض أن تكمل الولايات المتحدة تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية في عام 2007، ولكن على الرغم من الإمكانات الاقتصادية الحالية ولم يفعلوا ذلك إلا في عام 2023، ما أدى إلى تأجيل الموعد النهائي مرتين بحجة الصعوبات المالية والتنظيمية والفنية".سفير روسيا لدى واشنطن: اتهامات أمريكا لروسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا "بغيضة"وأفاد بأن الكلوروبيكرين استخدم لأول مرة من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين خلال حصار مجلس النقابات العمالية في أوديسا في 2 مايو/أيار 2014، ضد أولئك الذين اختلفوا مع الانقلاب المسلح الذي نظمته الولايات المتحدة وحلفائها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا

12:09 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 12:53 GMT 28.05.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصناديق تحتوي على أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها تم اكتشافها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية من قبل جنود القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا.
صناديق تحتوي على أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها تم اكتشافها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية من قبل جنود القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن استخدام المواد السامة والكيميائية لمكافحة الشغب من قبل المسلحين الأوكرانيين، يتخذ طابعًا نظاميًا بموافقة ضمنية من واشنطن.
وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي: "بموافقة ضمنية من واشنطن، أصبح استخدام المواد السامة والمواد الكيميائية لمكافحة الشغب من قبل المسلحين الأوكرانيين خلال العمل العسكري منهجيا".

وأضاف: "تم تسجيل العديد من حالات استخدام الجانب الأوكراني للمادة المهيجة الكلوروبيكرين، والتي غالبًا ما يتم خلطها مع الكلورواسيتوفينون، وتم تسجيل حوادث مماثلة في منطقة مدينة دونيتسك، والمناطق المأهولة بالسكان في بوغدانوفكا، وغورلوفكا، وكريمينايا، وأرتيوموفسك".

وأكد كيريلوف أنه في حين يتم تصنيف الكلورواسيتوفينون كمادة كيميائية لمكافحة الشغب، فإن الكلوروبيكرين مدرج في الجدول 3 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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وأكد كيريلوف أن كييف استخدمت قنابل غاز تحتوي على المادة السامة "سي إس" ضد أفراد عسكريين روس في اتجاهي كراسني ليمان وبوغوسلافسكي.
وأوضح كيريلوف أن روسيا سجلت وأكدت حالات استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للذخائر التي تحتوي على مواد مهيجة كيميائية.

وقال: "لقد سجل الجانب الروسي وأكد حالات استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للذخيرة المجهزة ليس فقط بالكلوروبيكرين، ولكن أيضًا بمواد كيميائية مهيجة أخرى، وبالتالي، تم استخدام قنابل الغاز الأمريكية الصنع التي تحتوي على مادة "سي إس" ضد الأفراد العسكريين الروس على محوري كراسني ليمان وبوغوسلافسك التكتيكيين".

ولفت إلى أن أوكرانيا تطلب كميات كبيرة من الترياق والأقنعة الواقية من الغازات، مؤكدًا أن هذا يشير إلى خطط لاستخدام مواد سامة.
وقال كيريلوف: "تشير طلبات أوكرانيا للحصول على الترياق (مضادات السموم) والأقنعة الواقية من الغازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية بكميات مفرطة بوضوح إلى وجود خطط لاستخدام المواد السامة على نطاق واسع".
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10:09 GMT
وأشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يواصل تطوير وتحديث الذخائر الكيميائية غير الفتاكة الموجودة، بالإضافة إلى أنظمة أخرى لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال: "وفقا للمعلومات المتاحة، يواصل البنتاغون تطوير وتحديث ذخائر كيميائية غير فتاكة موجودة وأنظمة أسلحة كيميائية أخرى، مثل الألغام عيار 120 ملم، والمدفعية عيار 155 ملم، وقذائف الدبابات عيار 120 ملم".

وأضاف أنه "يتم تخصيص ما لا يقل عن 10 ملايين دولار سنويا لشرائها لاستخدامها في مناطق القتال".
ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لا تلاحظ" أن الولايات المتحدة لا تزال تخزن كتل تفاعل شديدة السمية في منشآت تدمير الأسلحة الكيميائية.
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وقال: " أود أن ألفت انتباهكم مرة أخرى إلى أنه، وفقا للمواعيد النهائية التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان من المفترض أن تكمل الولايات المتحدة تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية في عام 2007، ولكن على الرغم من الإمكانات الاقتصادية الحالية ولم يفعلوا ذلك إلا في عام 2023، ما أدى إلى تأجيل الموعد النهائي مرتين بحجة الصعوبات المالية والتنظيمية والفنية".

وتابع: "ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بما تبقى من كتل التفاعل الشديدة السمية في منشآت تدمير الأسلحة الكيميائية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تلاحظ هذه الحقيقة".

سفير روسيا لدى واشنطن: اتهامات أمريكا لروسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا "بغيضة"
وأفاد بأن الكلوروبيكرين استخدم لأول مرة من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين خلال حصار مجلس النقابات العمالية في أوديسا في 2 مايو/أيار 2014، ضد أولئك الذين اختلفوا مع الانقلاب المسلح الذي نظمته الولايات المتحدة وحلفائها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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