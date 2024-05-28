https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-استخدام-كييف-للأسلحة-السامة-أصبح-ممنهجا-بموافقة-واشنطن-1089280275.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا

سبوتنيك عربي

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن استخدام المواد السامة والكيميائية لمكافحة الشغب من... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T12:09+0000

2024-05-28T12:09+0000

2024-05-28T12:53+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي: "بموافقة ضمنية من واشنطن، أصبح استخدام المواد السامة والمواد الكيميائية لمكافحة الشغب من قبل المسلحين الأوكرانيين خلال العمل العسكري منهجيا".وأكد كيريلوف أنه في حين يتم تصنيف الكلورواسيتوفينون كمادة كيميائية لمكافحة الشغب، فإن الكلوروبيكرين مدرج في الجدول 3 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.وأكد كيريلوف أن كييف استخدمت قنابل غاز تحتوي على المادة السامة "سي إس" ضد أفراد عسكريين روس في اتجاهي كراسني ليمان وبوغوسلافسكي.وأوضح كيريلوف أن روسيا سجلت وأكدت حالات استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للذخائر التي تحتوي على مواد مهيجة كيميائية.ولفت إلى أن أوكرانيا تطلب كميات كبيرة من الترياق والأقنعة الواقية من الغازات، مؤكدًا أن هذا يشير إلى خطط لاستخدام مواد سامة.وقال كيريلوف: "تشير طلبات أوكرانيا للحصول على الترياق (مضادات السموم) والأقنعة الواقية من الغازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية بكميات مفرطة بوضوح إلى وجود خطط لاستخدام المواد السامة على نطاق واسع".وأشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يواصل تطوير وتحديث الذخائر الكيميائية غير الفتاكة الموجودة، بالإضافة إلى أنظمة أخرى لاستخدام الأسلحة الكيميائية.وأضاف أنه "يتم تخصيص ما لا يقل عن 10 ملايين دولار سنويا لشرائها لاستخدامها في مناطق القتال".ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لا تلاحظ" أن الولايات المتحدة لا تزال تخزن كتل تفاعل شديدة السمية في منشآت تدمير الأسلحة الكيميائية.وقال: " أود أن ألفت انتباهكم مرة أخرى إلى أنه، وفقا للمواعيد النهائية التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان من المفترض أن تكمل الولايات المتحدة تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية في عام 2007، ولكن على الرغم من الإمكانات الاقتصادية الحالية ولم يفعلوا ذلك إلا في عام 2023، ما أدى إلى تأجيل الموعد النهائي مرتين بحجة الصعوبات المالية والتنظيمية والفنية".سفير روسيا لدى واشنطن: اتهامات أمريكا لروسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا "بغيضة"وأفاد بأن الكلوروبيكرين استخدم لأول مرة من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين خلال حصار مجلس النقابات العمالية في أوديسا في 2 مايو/أيار 2014، ضد أولئك الذين اختلفوا مع الانقلاب المسلح الذي نظمته الولايات المتحدة وحلفائها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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