https://sarabic.ae/20240528/القوات-الروسية-تحسن-نقاط-تموضعها-التكيتيكي-على-3-محاور-مهمة-1089276356.html
القوات الروسية تحسن نقاط تموضعها التكيتيكي على 4 محاور مهمة
القوات الروسية تحسن نقاط تموضعها التكيتيكي على 4 محاور مهمة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تواصل التقدم في مقاطعة خاركوف وتكبّد القوات الأوكرانية خسائر فادحة، حيث سيطرت القوات... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T10:29+0000
2024-05-28T10:29+0000
2024-05-28T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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خاركوف
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على المحور الأول قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، باختراق تحصينات القوات الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا وليبتسي في مقاطعة خاركوف.وصدت القوات الروسية خمس هجمات مضادة لمجموعات هجومية في مناطق فولشانسك وستاريتسا بمقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 285 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وست مركبات.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق بيلوغوروفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذه الجبهة 160 عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وسبع سيارات، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "بوجدان" عيار 155 ملم ، ومدفع هاوتزر" M777" عيار 155 ملم مصنوع في أمريكا، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "Krab" عيار 155 ملم، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز " D-30".وخسرت القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 700 جندي وثلاث مركبات قتالية مدرعة وست سيارات، ومدفعين هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "D-20"، ومدفع هاوتزر من طراز "D-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في أمريكا.وصدت ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 23 و24 و47 الآلية، و144 مشاة، والألوية 25 المحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وأوتشيرتينو ونوفوألكساندروفكا ونوفوبوكروفسكوي وسولوفييفو وأومانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم 405 عسكريين، وعربتي مشاة قتالية، من بينها عربة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وست مركبات.وخلال المعارك تم تدمير ما يلي: مدفعان هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوعان في الولايات المتحدة، ومدفعان هاوتزر "Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "D-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "Gvozdika"عيار 122 ملم، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف."سوخوي 34" تستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانيةطائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, أخبار جمهورية دونيتسك, خاركوف
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, أخبار جمهورية دونيتسك, خاركوف
القوات الروسية تحسن نقاط تموضعها التكيتيكي على 4 محاور مهمة
10:29 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 11:22 GMT 28.05.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تواصل التقدم في مقاطعة خاركوف وتكبّد القوات الأوكرانية خسائر فادحة، حيث سيطرت القوات الروسية على مواقع جديدة في كوبيانسك وكراسني ليمان، وقامت بتحسين نقاط تموضعها على طول خط المواجهة في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
على المحور الأول قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، باختراق تحصينات القوات الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا وليبتسي في مقاطعة خاركوف.
وصدت القوات الروسية خمس هجمات مضادة لمجموعات هجومية في مناطق فولشانسك وستاريتسا بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 285 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وست مركبات.
على المحور الثاني سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية وهزمت تشكيلات اللواء 57 الآلي ولواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك ومقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق بيلوغوروفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذه الجبهة 160 عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وسبع سيارات، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "بوجدان"
عيار 155 ملم ، ومدفع هاوتزر" M777" عيار 155 ملم مصنوع في أمريكا، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "Krab" عيار 155 ملم، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز " D-30".
على المحور الثالث قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، وهزمت القوة البشرية ومعدات اللواء 54 الآلي، واللواء المتحرك 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانو داريفكا وكراسنوغوروفكا و كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 700 جندي وثلاث مركبات قتالية مدرعة وست سيارات، ومدفعين هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "D-20"، ومدفع هاوتزر من طراز "D-30" عيار 122 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في أمريكا.
على المحور الرابع قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي لها وهزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 109 في مناطق إيفغينوفكا وسوكول و كارلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وصدت ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية 23 و24 و47 الآلية، و144 مشاة، والألوية 25 المحمولة جوًا
التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وأوتشيرتينو ونوفوألكساندروفكا ونوفوبوكروفسكوي وسولوفييفو وأومانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم 405 عسكريين، وعربتي مشاة قتالية، من بينها عربة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وست مركبات.
وخلال المعارك تم تدمير ما يلي: مدفعان هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوعان في الولايات المتحدة، ومدفعان هاوتزر "Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "D-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "Gvozdika"عيار 122 ملم، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.