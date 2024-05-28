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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240528/كا--52-إم-تدمر-معدات-وتجمعات--للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1089272363.html
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية من طراز "كا -52 إم"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت معدات وتجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T08:24+0000
2024-05-28T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
كا-52
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وجاء في البيان أن "طاقم مروحية "كا -52 إم"، نفّذ ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معدات وقوى بشرية مموهة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، وتم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة في إحداثيات محددة".وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ الضربة، قام طاقم المروحية بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعادوا إلى مطار المغادرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور فريميفسكي جنوب دونيتسك... فيديوالدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق
https://sarabic.ae/20240521/كا-52-إم-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089054589.html
https://sarabic.ae/20240314/مروحيات-كا-52-ومي-28-الروسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-في-سيفيرودونيتسك-بصورايخ-إس-8--1086963092.html
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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, كا-52
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, كا-52

"كا -52 إم" تدمر معدات وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية

08:24 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية من طراز "كا -52 إم"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت معدات وتجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية.
وجاء في البيان أن "طاقم مروحية "كا -52 إم"، نفّذ ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معدات وقوى بشرية مموهة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، وتم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة في إحداثيات محددة".
وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ الضربة، قام طاقم المروحية بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعادوا إلى مطار المغادرة.
مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
© Sputnikمقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز كا-52 (التمساح) و إيه إتش-64 (أباتشي) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
© Sputnik
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور فريميفسكي جنوب دونيتسك... فيديو
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