https://sarabic.ae/20240528/كا--52-إم-تدمر-معدات-وتجمعات--للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1089272363.html
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية من طراز "كا -52 إم"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت معدات وتجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T08:24+0000
2024-05-28T08:24+0000
2024-05-28T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
كا-52
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وجاء في البيان أن "طاقم مروحية "كا -52 إم"، نفّذ ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معدات وقوى بشرية مموهة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، وتم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة في إحداثيات محددة".وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ الضربة، قام طاقم المروحية بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعادوا إلى مطار المغادرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور فريميفسكي جنوب دونيتسك... فيديوالدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق
https://sarabic.ae/20240521/كا-52-إم-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089054589.html
https://sarabic.ae/20240314/مروحيات-كا-52-ومي-28-الروسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-في-سيفيرودونيتسك-بصورايخ-إس-8--1086963092.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, كا-52
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, كا-52
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية من طراز "كا -52 إم"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت معدات وتجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية.
وجاء في البيان أن "طاقم مروحية "كا -52 إم"، نفّذ ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معدات وقوى بشرية مموهة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، وتم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة في إحداثيات محددة".
وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ الضربة، قام طاقم المروحية
بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعادوا إلى مطار المغادرة.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.