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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240527/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مناطق-1089234056.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق
الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T05:19+0000
2024-05-27T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أوريول".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240526/خبيرعسكري-بريطاني-أوكرانيا-بدأت-تتخلى-عن-الصواريخ-الأمريكية-بسبب-عدم-فعاليتها--1089223755.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق

05:19 GMT 27.05.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أوريول".
جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبيرعسكري بريطاني: أوكرانيا بدأت تتخلى عن الصواريخ الأمريكية بسبب عدم فعاليتها
أمس, 14:00 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازر06:06 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفيأمس, 11:58 GMT
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