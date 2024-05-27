https://sarabic.ae/20240527/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مناطق-1089234056.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق
الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T05:19+0000
2024-05-27T05:19+0000
2024-05-27T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أوريول".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240526/خبيرعسكري-بريطاني-أوكرانيا-بدأت-تتخلى-عن-الصواريخ-الأمريكية-بسبب-عدم-فعاليتها--1089223755.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أوريول".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.