https://sarabic.ae/20240527/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-على-محور-فريميفسكي-جنوب-دونيتسك-فيديو-1089260361.html

المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور فريميفسكي جنوب دونيتسك... فيديو

المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور فريميفسكي جنوب دونيتسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير قوات "الشرق" الروسية، بضربات مدفعية من طراز "مستا-إس"، معقلا تابعا للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة أوروجنوي على... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T17:43+0000

2024-05-27T17:43+0000

2024-05-27T17:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة استهداف المعقل الأوكراني من قبل القوات الروسية بضربات مدفعية من طراز "مستا-إس" على محور جنوب دونيتسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على قرية نتيلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت الوضع التكتيكي هناك.وأضافت الوزارة في بيانها، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، حسّنت الوضع على طول خط المواجهة وهزمت ثلاثة ألوية أوكرانية في رازدولوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 460 جنديا.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 460 عسكريا وأربع مركبات ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "FH-70"ومدفع "Msta-B"ومدفعا ذاتي الدفع من طراز"Gvozdika" ومدفع "L-119" بريطاني الصنع.وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" دمرت تشكيلات اللواء 68 غايغر واللواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار البيان إلى أنه في يوم واحد، تم صد خمس هجمات مضادة، للمجموعات المهاجمة، من الألوية الآلية 71 و47 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوشيريتينو وسولوفييفو وأومانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.جندي أوكراني: القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبلضابط أوكراني: لا يوجد لدى قواتنا خيار سوى التراجع بسبب كثافة القصف الروسي

https://sarabic.ae/20240527/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-نتيلوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089241602.html

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روسيا, رصد عسكري