https://sarabic.ae/20240525/جندي-أوكراني-القوات-الروسية-بدأت-في-مهاجمة-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-أكثر-من-ذي-قبل-1089209738.html
جندي أوكراني: القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبل
جندي أوكراني: القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبل
سبوتنيك عربي
ذكر جندي أوكراني في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبل. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T19:54+0000
2024-05-25T19:54+0000
2024-05-25T19:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650381_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5eb549c44ef98bc647d0c3617ba0fa61.jpg
واشتكى الجندي من أن "الوضع متوتر، ولا نعرف ما يمكن توقعه من الروس، لقد أدرك الروس أن لدينا ذخيرة أقل ويهاجمون الآن أكثر من ذي قبل". وكما يشير المنشور، فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يدركون تفوق القوات الروسية، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بسبب عدم وجود القذائف اللازمة، والتي بدونها يصبح الوضع أكثر سوء.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240525/ضابط-أوكراني-لا-يوجد-لدى-قواتنا-خيار-سوى-التراجع-بسبب-كثافة-القصف-الروسي--1089198830.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جندي أوكراني: القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبل
ذكر جندي أوكراني في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبل.
واشتكى الجندي من أن "الوضع متوتر، ولا نعرف ما يمكن توقعه من الروس، لقد أدرك الروس أن لدينا ذخيرة أقل ويهاجمون الآن أكثر من ذي قبل".
وكما يشير المنشور، فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يدركون تفوق القوات الروسية، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بسبب عدم وجود القذائف اللازمة، والتي بدونها يصبح الوضع أكثر سوء.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.