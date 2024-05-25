https://sarabic.ae/20240525/أوكرانيا-توقف-استخدام-أسلحة-أمريكية-متقدمة-بعد-فشلها-أمام-تكنولوجيا-التشويش-الروسية-1089191336.html
أوكرانيا توقف استخدام أسلحة أمريكية متقدمة بعد فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية
أوكرانيا توقف استخدام أسلحة أمريكية متقدمة بعد فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية، أن معدلات دقة إصابة الأهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، انخفضت رغم استخدامها لأسلحة غربية متطورة، بسبب فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T05:56+0000
2024-05-25T05:56+0000
2024-05-25T05:56+0000
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وبحسب تقييمات "سرية" حصلت عليها صحيفة غربية، أخفقت العديد من القذائف الأمريكية الموجهة عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، في مقاومة تكنولوجيا التشويش الروسية، ما دفع كييف إلى وقف استخدام بعضها بسبب "تراجع معدلات فعاليتها".وتستخدم روسيا أنظمة تشويش تربك الأسلحة الغربية، بما في ذلك قذائف المدفعية الموجهة بنظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس" ونظام صواريخ المدفعية "هيرمس"، الذي يطلق الذخائر الأمريكية لمدى يصل لأكثر من 80 ميلا (128 كلم).وعادة ما يوفر نظام الملاحة "جي بي إس" بيانات لتحديد الأماكن الجغرافية في أي وقت وفي أي ظرف جوي، والتي تعتمد عليها تطبيقات الخرائط المختلفة.وتعمل أنظمة "جي بي إس" من خلال إشارات راديوية ترسلها الأقمار الصناعية إلى أجهزة استقبال، والتي تقوم بتحديد الموقع بدقة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أوكرانيا توقف استخدام أسلحة أمريكية متقدمة بعد فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية
كشفت تقارير غربية، أن معدلات دقة إصابة الأهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، انخفضت رغم استخدامها لأسلحة غربية متطورة، بسبب فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية.
وبحسب تقييمات "سرية" حصلت
عليها صحيفة غربية، أخفقت العديد من القذائف الأمريكية الموجهة عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، في مقاومة تكنولوجيا التشويش الروسية، ما دفع كييف إلى وقف استخدام بعضها بسبب "تراجع معدلات فعاليتها".
وتستخدم روسيا أنظمة تشويش تربك الأسلحة الغربية، بما في ذلك قذائف المدفعية الموجهة بنظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس" ونظام صواريخ المدفعية "هيرمس"، الذي يطلق الذخائر الأمريكية لمدى يصل لأكثر من 80 ميلا (128 كلم).
وعادة ما يوفر نظام الملاحة "جي بي إس" بيانات لتحديد الأماكن الجغرافية في أي وقت وفي أي ظرف جوي، والتي تعتمد عليها تطبيقات الخرائط المختلفة.
وتعمل أنظمة "جي بي إس" من خلال إشارات راديوية ترسلها الأقمار الصناعية إلى أجهزة استقبال، والتي تقوم بتحديد الموقع بدقة.
فيما تعمل أجهزة التشويش ببساطة بإرسال إشارة أقوى من إشارات الأقمار الصناعية، والتي تكون إما لحجب الإشارة بشكل كلي أو بإعطاء بيانات بمعلومات خاطئة، عبر إرسال إشارات على أنها في مكان جغرافي مختلف بشكل متعمد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.