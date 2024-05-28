باحث: أمريكا تسعى إلى زعزعة الاستقرار العالمي والغرب يشن هجوما جماعيا ضد روسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
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لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240528/باحث-أمريكا-تسعى-إلى-زعزعة-الاستقرار-العالمي-والغرب-يشن-هجوما-جماعيا-ضد-روسيا--1089277004.html
باحث: أمريكا تسعى إلى زعزعة الاستقرار العالمي والغرب يشن هجوما جماعيا ضد روسيا
باحث: أمريكا تسعى إلى زعزعة الاستقرار العالمي والغرب يشن هجوما جماعيا ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث السياسي والأستاذ في العلاقات الدولية، إسكندر كفوري، أن "الولايات المتحدة الأميركية قد اتخذت قرارها بزعزعة استقرار العالم بأسره من جهة، والنّيل من... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
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واعتبر الباحث أن "العالم يعيش في حالة استثنائية، والحرب لم تعد باردة لابل باتت ساخنة، وثمة هجوم من الغرب الجماعي على روسيا باستخدام أوكرانيا وهذا الأمر لا يدل على مستقبل آمن".ولفت كفوري إلى أن "الأوروبيين أصبحوا أداة في يد الولايات المتحدة الأميركية، والانتخابات الأميركية لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، علماً أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن يحاول إبقاء التصعيد مشتعل في مختلف الجبهات في محاولة منه للحصول على ولاية جديدة".واعتبر الباحث أن "هذه الزيارة لافتة كونها الزيارة الدبلوماسية الثالثة للرئيس الروسي بعد فوزه بولاية جديدة، وهي مؤشر على أن موسكو ماضية في الانفتاح على الدول"، كاشفاً أن "هناك حوالي 40 مشروعا يجري العمل عليهم بهدف تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين".الأمن الفيدرالي الروسي يكشف سبب قيام فنلندا بافتعال "أزمة هجرة" على حدود روسيا
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html
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حصري, العالم, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, الناتو
حصري, العالم, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, الناتو

باحث: أمريكا تسعى إلى زعزعة الاستقرار العالمي والغرب يشن هجوما جماعيا ضد روسيا

11:01 GMT 28.05.2024
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دبابات حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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أكّد الباحث السياسي والأستاذ في العلاقات الدولية، إسكندر كفوري، أن "الولايات المتحدة الأميركية قد اتخذت قرارها بزعزعة استقرار العالم بأسره من جهة، والنّيل من كل الأطراف التي تعتبرها تقف إلى جانب روسيا من جهة ثانية".
واعتبر الباحث أن "العالم يعيش في حالة استثنائية، والحرب لم تعد باردة لابل باتت ساخنة، وثمة هجوم من الغرب الجماعي على روسيا باستخدام أوكرانيا وهذا الأمر لا يدل على مستقبل آمن".

وشدّد في حديث لإذاعة "سبوتنيك" على أن "الغرب الذي سوّق لنفسه على أنه من الداعين إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، لم يظهر في تصريحاته ولو لمرة واحدة أي دعوة للحوار أو التهدئة على عكس الخطاب الروسي".

الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
09:14 GMT
ولفت كفوري إلى أن "الأوروبيين أصبحوا أداة في يد الولايات المتحدة الأميركية، والانتخابات الأميركية لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، علماً أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن يحاول إبقاء التصعيد مشتعل في مختلف الجبهات في محاولة منه للحصول على ولاية جديدة".

وحول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان، قال إسكندر إن "الأخير يستمر بمخططه دون الالتفات إلى "تفاهات" الغرب، وأوزبكستان تعتبر دولة أكثر من حليفة بالنسبة لروسيا، على اعتبار أنها مركز أساسي من المراكز السوفياتية السابقة".

واعتبر الباحث أن "هذه الزيارة لافتة كونها الزيارة الدبلوماسية الثالثة للرئيس الروسي بعد فوزه بولاية جديدة، وهي مؤشر على أن موسكو ماضية في الانفتاح على الدول"، كاشفاً أن "هناك حوالي 40 مشروعا يجري العمل عليهم بهدف تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين".
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف سبب قيام فنلندا بافتعال "أزمة هجرة" على حدود روسيا
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