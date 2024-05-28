https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يخطط-لاستخدام-مواد-سامة-على-الخطوط-الأمامية---1089282273.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأمامية
الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأمامية
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن أوكرانيا تخطط لتوسيع استخدام المواد السامة في... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T13:02+0000
2024-05-28T13:02+0000
2024-05-28T13:02+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مؤتمر صحفي إن "خطط الاستخدام على نطاق واسع للمواد السامة تتجلى في طلبات أوكرانيا لتزويدها بالترياق والأقنعة الواقية من الغازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية بكميات مفرطة بشكل واضح".وأشار إلى أن القوميين الأوكرانيين لا يتوقفون عن محاولات تدمير المنشآت الخطرة كيميائيًا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأشار كيريلوف إلى أنه في وقت سابق، تعرضت مؤسسات "زاريا" الصناعية في بلدة روبيجنوي و"أزوت" في سيفيرودونيتسك ومصنع "كوكسوخيم" في أفدييفكا مرارًا وتكرارًا لضربات صاروخية كثيفة.وأوضح كيريلوف أن روسيا سجلت وأكدت حالات قامت خلالها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام ذخائر تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.واضاف: "تم إلقاء قنابل يدوية تحتوي على مواد مهيجة كيميائية تحمل علامة "تيرين - 6" من طائرات دون طيار أوكرانية على مواقع للقوات الروسية، وتم اكتشاف مخبأ لهذه الذخيرة في مدينة دونيتسك، ووفقًا لشهادة الأسرى الأوكرانيين فإن المجموعات الهجومية الأوكرانية مجهزة بمثل هذه القنابل اليدوية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانيةالأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-استخدام-كييف-للأسلحة-السامة-أصبح-ممنهجا-بموافقة-واشنطن-1089280275.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لاستخدام مواد سامة على الخطوط الأمامية
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن أوكرانيا تخطط لتوسيع استخدام المواد السامة في منطقة العمليات الخاصة.
وقال خلال مؤتمر صحفي إن "خطط الاستخدام على نطاق واسع للمواد السامة تتجلى في طلبات أوكرانيا لتزويدها بالترياق والأقنعة الواقية من الغازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية بكميات مفرطة بشكل واضح".
وأشار إلى أن القوميين الأوكرانيين لا يتوقفون عن محاولات تدمير المنشآت الخطرة كيميائيًا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقال: "محاولات القوميين الأوكرانيين لتدمير المنشآت الخطرة كيميائيًا في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لا تتوقف، مما يخلق تهديدًا بالتدمير الكيميائي للسكان المدنيين".
وأشار كيريلوف إلى أنه في وقت سابق، تعرضت مؤسسات "زاريا" الصناعية في بلدة روبيجنوي و"أزوت" في سيفيرودونيتسك ومصنع "كوكسوخيم" في أفدييفكا مرارًا وتكرارًا لضربات صاروخية كثيفة.
وأوضح كيريلوف أن روسيا سجلت وأكدت حالات قامت خلالها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام ذخائر تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.
وقال كيريلوف، في مؤتمر صحفي: "سجل الجانب الروسي وأكد حالات استخدام القوات الأوكرانية ذخيرة محملة ليس فقط بالكلوروبيكرين، ولكن أيضًا بمواد كيميائية مهيجة أخرى. لقد تم استخدام قنابل غاز أمريكية الصنع تحتوي على مادة "سي إس" ضد عسكريين روس على محوري كراسني ليمان وبوغوسلافسك التكتيكيين".
واضاف: "تم إلقاء قنابل يدوية تحتوي على مواد مهيجة كيميائية تحمل علامة "تيرين - 6" من طائرات دون طيار أوكرانية على مواقع للقوات الروسية، وتم اكتشاف مخبأ لهذه الذخيرة في مدينة دونيتسك، ووفقًا لشهادة الأسرى الأوكرانيين فإن المجموعات الهجومية الأوكرانية مجهزة بمثل هذه القنابل اليدوية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022
، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.