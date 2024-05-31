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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/بيلاؤوسوف-تزويد-الغرب-لكييف-بالأسلحة-والمعلومات-الاستخبارية-يطيل-أمد-الصراع-الأوكراني-1089376250.html
بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكراني
بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، بأن تزويد الغرب لنظام كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية وتدريب العسكريين يؤدي إلى إطالة أمد الصراع... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T07:47+0000
2024-05-31T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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و خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا، قال بيلاؤوسوف: "أنا أتفق إلى حد كبير مع تقييمات الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي التي تم التعبير عنها اليوم، فهي لا تزال معقدة وتتطلب اهتمامنا الوثيق. إن التأثير السلبي الرئيسي على تطور الوضع هو الأنشطة المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها".ووفقا لبيلاؤوسوف، فإن واشنطن وحلفاءها يقومون باستمرار بتدمير هيكل الأمن العالمي، من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية.في الآونة الأخيرة، أصبحت بعض دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد ذلك مراراً وتكراراً.ووفقا لماكرون، فإن باريس لا تستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة وطلبت كييف المساعدة. كما زعم أن "العديد من الدول" وافقت على نهجه بشأن إمكانية إرسال الجيش.وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، بأن الدنمارك ستسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" بعد تسليمها إلى كييف لضرب أهداف في روسيا.وتدرس الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على كييف لتوجيه ضربات ضد روسيا، وفي 25 أيار/ مايو الجاري، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى القوميين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.الدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسياالمجر: خطط الناتو بالسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية "جنون"
https://sarabic.ae/20240528/بوريل-وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-سيناقشون-الضربات-الأوكرانية-على-روسيا-بالأسلحة-الغربية-1089272126.html
https://sarabic.ae/20240531/الخارجية-الأمريكية-بايدن-يأذن-لأوكرانيا-باستخدام-أسلحة-أمريكية-في-مهاجمة-خاركيف--1089371790.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكراني

07:47 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 08:17 GMT 31.05.2024)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، بأن تزويد الغرب لنظام كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية وتدريب العسكريين يؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
و خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا، قال بيلاؤوسوف: "أنا أتفق إلى حد كبير مع تقييمات الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي التي تم التعبير عنها اليوم، فهي لا تزال معقدة وتتطلب اهتمامنا الوثيق. إن التأثير السلبي الرئيسي على تطور الوضع هو الأنشطة المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها".
ووفقا لبيلاؤوسوف، فإن واشنطن وحلفاءها يقومون باستمرار بتدمير هيكل الأمن العالمي، من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية.

وأضاف بيلاؤوسوف: "إن النزاعات المسلحة تثير الأزمات عمدا، وتدعم الهياكل الإرهابية والمتطرفة، وتطبق جميع أنواع العقوبات، وتستخدم التهديد والابتزاز".

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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في الآونة الأخيرة، أصبحت بعض دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد ذلك مراراً وتكراراً.
ووفقا لماكرون، فإن باريس لا تستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة وطلبت كييف المساعدة. كما زعم أن "العديد من الدول" وافقت على نهجه بشأن إمكانية إرسال الجيش.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
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الخارجية الأمريكية: بايدن يأذن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في حال "تهديد" خاركوف
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وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، بأن الدنمارك ستسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" بعد تسليمها إلى كييف لضرب أهداف في روسيا.
وتدرس الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على كييف لتوجيه ضربات ضد روسيا، وفي 25 أيار/ مايو الجاري، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى القوميين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.
الدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا
المجر: خطط الناتو بالسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية "جنون"
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