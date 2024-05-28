https://sarabic.ae/20240528/بوريل-وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-سيناقشون-الضربات-الأوكرانية-على-روسيا-بالأسلحة-الغربية-1089272126.html

بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية

بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية

سبوتنيك عربي

اعترف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بوجود "خطر التصعيد" إذا تم رفع القيود المفروضة على استخدام... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T08:13+0000

2024-05-28T08:13+0000

2024-05-28T08:13+0000

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وقال بوريل: "هناك مسألة بشأن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، وهو ما سيطرحه اليوم الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ. بعض الدول تتخذ مثل هذه القرارات. وسوف نناقش هذه المسألة المهمة".ويشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل. وفي اليوم السابق، تحدث لصالح رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية في ضربات كييف على أهداف على الأراضي الروسية.لافروف: ستولتنبرغ تجاوز صلاحياته كأمين عام لحلف "الناتو"بدوره، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، تعقيبا على تصريحات ستولتنبرغ، إلى أنه تجاوز صلاحياته. وأشار إلى أن الأمين العام للحلف "محاصر بالفعل من قبل أعضاء الناتو أنفسهم".في الآونة الأخيرة، أصبحت بعض دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. وهكذا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك مراراً وتكراراً.إعلام: ماكرون يواجه كارثة حقيقية وإمبراطورية فرنسا إلى انهيار كامل ووفقا له، فإن باريس لا تستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة وطلبت كييف المساعدة. كما زعم أن "العديد من الدول" وافقت على نهجه بشأن إمكانية إرسال الجيش.إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه

https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html

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