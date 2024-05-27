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https://sarabic.ae/20240527/إيطاليا-الأمين-العام-لحلف-الناتو-رجل-خطير-يجب-إيقافه--1089250956.html
إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه
إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه
سبوتنيك عربي
وصف وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفينياليو، اليوم الاثنين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه "رجل خطير" يجب... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T13:53+0000
2024-05-27T13:53+0000
العالم
سياسة
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ايطاليا
أخبار أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
حلف الأطلسي
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وفي وقت سابق، قال سالفيني، الذي يرأس أيضًا "حزب الرابطة"، إن على رئيس حلف شمال الأطلسي أن يعتذر أو يستقيل، بعد دعوته إلى رفع القيود المفروضة على ضربات كييف بالأسلحة الغربية على أهداف في روسيا.وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.ونشر حزب الرابطة الإيطالي مقطع فيديو لخطاب سالفيني في نابولي، الذي جاء فيه:وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. في وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييفالمستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية
https://sarabic.ae/20240527/لافروف-ستولتنبرغ-تجاوز-صلاحياته-كأمين-عام-لحلف-الناتو--1089248774.html
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العالم, سياسة, الناتو, روسيا, ايطاليا, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, حلف الأطلسي
العالم, سياسة, الناتو, روسيا, ايطاليا, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, حلف الأطلسي

إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه

13:53 GMT 27.05.2024
© Photo / NATOالأمين العام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Photo / NATO
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وصف وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفينياليو، اليوم الاثنين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه "رجل خطير" يجب إيقافه بعد دعواته للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لمهاجمة الأراضي الروسية.
وفي وقت سابق، قال سالفيني، الذي يرأس أيضًا "حزب الرابطة"، إن على رئيس حلف شمال الأطلسي أن يعتذر أو يستقيل، بعد دعوته إلى رفع القيود المفروضة على ضربات كييف بالأسلحة الغربية على أهداف في روسيا.
وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.
ونشر حزب الرابطة الإيطالي مقطع فيديو لخطاب سالفيني في نابولي، الذي جاء فيه:

"لقد أُبلغتُ أن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ في صوفيا يواصل تكرار أن الأسلحة الإيطالية والأوروبية يجب أن تضرب وتقتل في روسيا. هذا الرجل خطير لأن الحديث عن حرب عالمية ثالثة وعن أسلحة غربية وأوروبية وإيطالية قادرة على الضرب والقتل داخل روسيا، يبدو لي خطيرًا جدًا ومتهورًا، لذا فليوقفه من يستطيع".

ماتيو سالفينياليو
وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
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وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
في وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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