https://sarabic.ae/20240527/إيطاليا-الأمين-العام-لحلف-الناتو-رجل-خطير-يجب-إيقافه--1089250956.html

إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه

إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه

سبوتنيك عربي

وصف وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفينياليو، اليوم الاثنين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه "رجل خطير" يجب... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T13:53+0000

2024-05-27T13:53+0000

2024-05-27T13:53+0000

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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

حلف الأطلسي

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وفي وقت سابق، قال سالفيني، الذي يرأس أيضًا "حزب الرابطة"، إن على رئيس حلف شمال الأطلسي أن يعتذر أو يستقيل، بعد دعوته إلى رفع القيود المفروضة على ضربات كييف بالأسلحة الغربية على أهداف في روسيا.وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.ونشر حزب الرابطة الإيطالي مقطع فيديو لخطاب سالفيني في نابولي، الذي جاء فيه:وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. في وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييفالمستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية

https://sarabic.ae/20240527/لافروف-ستولتنبرغ-تجاوز-صلاحياته-كأمين-عام-لحلف-الناتو--1089248774.html

https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-استئناف-العمل-مع-إيطاليا-وفرنسا-بصيغة-22-أصبح-مستحيلا-1089084852.html

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العالم, سياسة, الناتو, روسيا, ايطاليا, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, حلف الأطلسي