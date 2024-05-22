https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-استئناف-العمل-مع-إيطاليا-وفرنسا-بصيغة-22-أصبح-مستحيلا-1089084852.html

الخارجية الروسية: استئناف العمل مع إيطاليا وفرنسا بصيغة "2+2" أصبح مستحيلا

الخارجية الروسية: استئناف العمل مع إيطاليا وفرنسا بصيغة "2+2" أصبح مستحيلا

سبوتنيك عربي

صرح مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، اليوم الأربعاء أنه من غير الممكن استئناف العمل بصيغة "2+2" مع إيطاليا وفرنسا في ظل... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T05:51+0000

2024-05-22T05:51+0000

2024-05-22T05:51+0000

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وقال ستودينيكوف لوكالة سبوتنيك: "لقد أعاقت فرنسا وإيطاليا جميع الآليات الثنائية الرئيسية للحوار بين الدول مع روسيا، بما في ذلك مجالس التعاون الأمني على مستوى وزراء الدفاع والخارجية المعروفة باسم صيغة "2+2". وتابع: "بين الحين والآخر نسمع تصريحات من الفرنسيين والإيطاليين وبعض الأوروبيين الآخرين حول انفتاحهم على الاتصالات مع موسكو. ومع ذلك، فإن كل هذا لا يزال حتى الآن مجرد حديث، لا توجد وراءه خطوات ملموسة. في بعض الأحيان يحاولون ببساطة تخفيف أو تنقيح تصريحاتهم المتطرفة بهذه الطريقة". وتعليقا على أول محادثة هاتفية بين رئيسي وزارتي الدفاع الروسية والفرنسية منذ عام 2022 في أبريل، أشار ستودينيكوف إلى أنها جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي. وتابع: "البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية يعكس بشكل صحيح للغاية محتوى هذه المحادثة، بما في ذلك الجزء المتعلق بالهجوم الإرهابي الدموي في قاعة مدينة كروكوس، لكن رد الفعل العصبي الذي لاحظناه في فرنسا، يحاول اتهامنا بنشر الأكاذيب، المعلومات في هذه المحادثة تشهد مرة أخرى على عدم استعداد باريس لحوار هادئ ومحترم معنا".

https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-السياسة-الخضراء-الأوروبية-قد-تفشل-إذا-حظرت-بروكسل-استيراد-اليورانيوم-الروسي-1089083797.html

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