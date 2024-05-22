https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-السياسة-الخضراء-الأوروبية-قد-تفشل-إذا-حظرت-بروكسل-استيراد-اليورانيوم-الروسي-1089083797.html
الخارجية الروسية: "السياسة الخضراء" الأوروبية قد تفشل إذا حظرت بروكسل استيراد اليورانيوم الروسي
الخارجية الروسية: "السياسة الخضراء" الأوروبية قد تفشل إذا حظرت بروكسل استيراد اليورانيوم الروسي
سبوتنيك عربي
أكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أرتيم ستودنيكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وفرنسا تمر بأزمة عميقة للغاية، ومن الصعب... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T04:22+0000
2024-05-22T04:22+0000
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موسكو، - سبوتنيك. وقال ستودنيكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن العلاقات الروسية الفرنسية تمر بالفعل بأزمة عميقة، يصعب مقارنتها حتى بفترة الحرب الباردة وذلك في جميع المستويات الرئيسية للتعاون بين الدول".وأضاف أن هذا الأمر "ليس فقط على مستوى المجالين السياسي والاقتصادي بل في مجال الثقافة والتعليم والرياضة، وهي مجالات محظورة بمبادرة من الجانب الفرنسي".والأربعاء الماضي، أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المعتمد في الولايات المتحدة.ووصفت الشركة القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي، مؤكدة أنه يضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية، مؤكدة على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".كما أشارت الشركة إلى أن استراتيجيتها للريادة التكنولوجية العالمية توفر نتائج ملموسة في تعزيز التعاون مع الدول المهتمة بتطوير توليد الطاقة النووية ضمن نهج علمي ومتوازن.
https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-العلاقات-بين-موسكو-وباريس-تمر-بأزمة-عميقة-1089083293.html
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الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: "السياسة الخضراء" الأوروبية قد تفشل إذا حظرت بروكسل استيراد اليورانيوم الروسي
04:22 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 05:03 GMT 22.05.2024)
أكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أرتيم ستودنيكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وفرنسا تمر بأزمة عميقة للغاية، ومن الصعب مقارنتها بفترة الحرب الباردة.
موسكو، - سبوتنيك
. وقال ستودنيكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن العلاقات الروسية الفرنسية تمر بالفعل بأزمة عميقة، يصعب مقارنتها حتى بفترة الحرب الباردة وذلك في جميع المستويات الرئيسية للتعاون بين الدول".
وأضاف أن هذا الأمر "ليس فقط على مستوى المجالين السياسي والاقتصادي بل في مجال الثقافة والتعليم والرياضة، وهي مجالات محظورة بمبادرة من الجانب الفرنسي".
والأربعاء الماضي، أعربت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية عن استيائها من قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي المعتمد في الولايات المتحدة.
ووصفت الشركة القرار بأنه تمييزي وغير تنافسي
، مؤكدة أنه يضر بالسوق العالمي المستدام للسلع والخدمات النووية، مؤكدة على قدراتها التكنولوجية في مجال الطاقة النووية وتوازن نشاطاتها في جميع جوانب الدورة الوقودية النووية، مشددة على أن "الشركات الروسية في مجال الطاقة النووية تتمتع اليوم بأحدث قواعد التصنيع والتكنولوجيا".
كما أشارت الشركة إلى أن استراتيجيتها للريادة التكنولوجية العالمية توفر نتائج ملموسة في تعزيز التعاون مع الدول المهتمة بتطوير توليد الطاقة النووية ضمن نهج علمي ومتوازن.