https://sarabic.ae/20240527/الناتو-نستعد-لـصراع-طويل-في-أوكرانيا-ويجب-تعزيز-التعاون-مع-آسيا--1089238901.html
الناتو: نستعد لـ"صراع طويل" في أوكرانيا ويجب تعزيز التعاون مع آسيا
الناتو: نستعد لـ"صراع طويل" في أوكرانيا ويجب تعزيز التعاون مع آسيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن تعزيز دور الحلف في دعم أوكرانيا يأتي انطلاقا من ضرورة الاستعداد لـ"صراع طويل الأمد". 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T08:42+0000
2024-05-27T08:42+0000
2024-05-27T08:42+0000
الناتو
روسيا
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وقال ستولتنبرغ خلال حديثه أمام الجمعية البرلمانية للناتو، إنه "من الضروري بالنسبة لنا الاستعداد لحرب طويلة، لذا توجد ضرورة لاتخاذ قرارات في القمة المقبلة في واشنطن".ووفقا له، فإن "هذا يعكس حقيقة أن الأمن ليس قضية إقليمية، بل هو قضية عالمية بطبيعتها".وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بالقول إن "الناتو سيبقى تحالفًا إقليميًا لأمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن على خلفية الصراع في أوكرانيا، ما يحدث في آسيا يهم أوروبا، والعكس صحيح، فإن ما يحدث في أوروبا يهم آسيا ونحن نرى، كمثال، من يدعم روسيا".وأكد ستولتنبرغ على أهمية تعزيز دور الناتو في تنسيق أفضل للدعم لسنوات عديدة والتدريب العسكري والتمويل الطويل الأجل حتى تتمكن من الحفاظ على كل ذلك خلال الفترة المقبلة.وبحسب زعم ستولتنبرغ، فإن "أهم حلفاء روسيا ومورديها هم الدول الآسيوية"، مؤكداً أن "الصين تدعم اقتصاد الحرب الروسي، حيث تقوم بتوريد المعدات ذات الاستخدام المزدوج وهي الشريك التجاري الرئيسي والموردون الآخرون هم إيران وكوريا الشمالية".
https://sarabic.ae/20240524/الأمين-العام-لـ-الناتو-الحلف-لا-ينوي-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-ولن-نكون-طرفا-في-الصراع-1089188612.html
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الناتو, روسيا
الناتو: نستعد لـ"صراع طويل" في أوكرانيا ويجب تعزيز التعاون مع آسيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن تعزيز دور الحلف في دعم أوكرانيا يأتي انطلاقا من ضرورة الاستعداد لـ"صراع طويل الأمد".
وقال ستولتنبرغ خلال حديثه أمام الجمعية البرلمانية للناتو، إنه "من الضروري بالنسبة لنا الاستعداد لحرب طويلة، لذا توجد ضرورة لاتخاذ قرارات في القمة المقبلة في واشنطن".
وأضاف ستولتنبرغ، بالقول إن "تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين، وخاصة مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ (أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية)، سيكون أحد المواضيع الثلاثة الرئيسية على جدول أعمال القمة في واشنطن، إلى جانب أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجماعي والردع".
ووفقا له، فإن "هذا يعكس حقيقة أن الأمن ليس قضية إقليمية، بل هو قضية عالمية بطبيعتها".
وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بالقول إن "الناتو سيبقى تحالفًا إقليميًا لأمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن على خلفية الصراع في أوكرانيا، ما يحدث في آسيا يهم أوروبا، والعكس صحيح، فإن ما يحدث في أوروبا يهم آسيا ونحن نرى، كمثال، من يدعم روسيا".
وأكد ستولتنبرغ على أهمية تعزيز دور الناتو في تنسيق أفضل للدعم لسنوات عديدة والتدريب العسكري والتمويل الطويل الأجل حتى تتمكن من الحفاظ على كل ذلك خلال الفترة المقبلة.
وبحسب زعم ستولتنبرغ، فإن "أهم حلفاء روسيا ومورديها هم الدول الآسيوية"، مؤكداً أن "الصين تدعم اقتصاد الحرب الروسي، حيث تقوم بتوريد المعدات ذات الاستخدام المزدوج وهي الشريك التجاري الرئيسي والموردون الآخرون هم إيران وكوريا الشمالية".