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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240526/لافروف-الحديث-في-الغرب-عن-توجيه-ضربة-إلى-روسيا-بأسلحة-أمريكية-ينم-عن-حالة-من-اليأس-1089220727.html
لافروف: الحديث في الغرب عن توجيه ضربة إلى روسيا بأسلحة أمريكية ينم عن حالة من اليأس
لافروف: الحديث في الغرب عن توجيه ضربة إلى روسيا بأسلحة أمريكية ينم عن حالة من اليأس
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الحديث في الغرب عن ضربات أمريكية على روسيا يعكس اليأس. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T11:50+0000
2024-05-26T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف لافروف ردا على سؤال الصحافي بافيل زاروبين، أنه "كما أفهم، فإن هذه المحادثات تعكس، إلى حد ما، اليأس وأنهم بالوسائل الصادقة، التي تستخدم في القانون الدولي، لن يحققوا هدفهم"، وذلك تعليقا على الأحاديث التي دارت في الغرب حول هجمات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية.وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست": "حان الوقت للحلفاء للنظر فيما إذا كان ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي تبرعوا بها لأوكرانيا، وخاصة الآن، بظل العمليات القتالية الكثيفة الدائرة في خاركوف، بالقرب من الحدود، نظرًا لأن أوكرانيا لا تملك القدرة على استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية، وتجد صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسها".
https://sarabic.ae/20240525/جندي-أوكراني-القوات-الروسية-بدأت-في-مهاجمة-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-أكثر-من-ذي-قبل-1089209738.html
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روسيا

لافروف: الحديث في الغرب عن توجيه ضربة إلى روسيا بأسلحة أمريكية ينم عن حالة من اليأس

11:50 GMT 26.05.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الحديث في الغرب عن ضربات أمريكية على روسيا يعكس اليأس.
وأضاف لافروف ردا على سؤال الصحافي بافيل زاروبين، أنه "كما أفهم، فإن هذه المحادثات تعكس، إلى حد ما، اليأس وأنهم بالوسائل الصادقة، التي تستخدم في القانون الدولي، لن يحققوا هدفهم"، وذلك تعليقا على الأحاديث التي دارت في الغرب حول هجمات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية.

وشدد لافروف على أن "روسيا أظهرت للغرب أنها لن تتسامح مع محاولات استخدام أوكرانيا كتهديد لأمن روسيا الاتحادية، وأداة للقضاء على كل ما هو روسي فوق الأراضي الروسية التاريخية"، مشيرا إلى "أنهم (في الغرب) بعد ذلك بدأوا في اتخاذ قرارات بما في ذلك توريد الأسلحة إلى كييف".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي أوكراني: القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبل
أمس, 19:54 GMT

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أمس السبت، دول الحلف إلى رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في توجيه ضربات إلى أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست": "حان الوقت للحلفاء للنظر فيما إذا كان ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي تبرعوا بها لأوكرانيا، وخاصة الآن، بظل العمليات القتالية الكثيفة الدائرة في خاركوف، بالقرب من الحدود، نظرًا لأن أوكرانيا لا تملك القدرة على استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية، وتجد صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسها".
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