https://sarabic.ae/20240526/لافروف-الحديث-في-الغرب-عن-توجيه-ضربة-إلى-روسيا-بأسلحة-أمريكية-ينم-عن-حالة-من-اليأس-1089220727.html

لافروف: الحديث في الغرب عن توجيه ضربة إلى روسيا بأسلحة أمريكية ينم عن حالة من اليأس

لافروف: الحديث في الغرب عن توجيه ضربة إلى روسيا بأسلحة أمريكية ينم عن حالة من اليأس

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الحديث في الغرب عن ضربات أمريكية على روسيا يعكس اليأس. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T11:50+0000

2024-05-26T11:50+0000

2024-05-26T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف لافروف ردا على سؤال الصحافي بافيل زاروبين، أنه "كما أفهم، فإن هذه المحادثات تعكس، إلى حد ما، اليأس وأنهم بالوسائل الصادقة، التي تستخدم في القانون الدولي، لن يحققوا هدفهم"، وذلك تعليقا على الأحاديث التي دارت في الغرب حول هجمات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية.وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست": "حان الوقت للحلفاء للنظر فيما إذا كان ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي تبرعوا بها لأوكرانيا، وخاصة الآن، بظل العمليات القتالية الكثيفة الدائرة في خاركوف، بالقرب من الحدود، نظرًا لأن أوكرانيا لا تملك القدرة على استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية، وتجد صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسها".

https://sarabic.ae/20240525/جندي-أوكراني-القوات-الروسية-بدأت-في-مهاجمة-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-أكثر-من-ذي-قبل-1089209738.html

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