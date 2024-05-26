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إعلام: ماكرون يواجه كارثة حقيقية وإمبراطورية فرنسا إلى انهيار كامل
إعلام: ماكرون يواجه كارثة حقيقية وإمبراطورية فرنسا إلى انهيار كامل
سبوتنيك عربي
نشرت مجلة غربية، يوم الجمعة الماضي، تقريرا يكشف عن الاضطرابات والمحنة التي تعيشها الإدارات الفرنسية الخارجية، مؤكدة الانهيار التدريجي "للإمبراطورية الاستعمارية... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T05:00+0000
2024-05-26T05:00+0000
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وأشار الكاتب والمحلل السياسي، جوناثان ميلر، في تقريره المنشور في مجلة "سبكتاتور" أن "ماكرون خلال رحلته الخارجية هذا الأسبوع إلى مقاطعة مايوت في كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ حاول أن يلعب دور الإمبراطور، لكن إمبراطوريته تنهار أمام عيون الجميع".ولفت ميلر إلى أنه "حتى الرئيس الفرنسي المتفائل إلى الأبد لا يمكنه إلا أن يلاحظ الوضع الكارثي في ​​جزيرة مايوت، التي دمرتها الاضطرابات والجريمة على نطاق واسع".وحذر المراقب من أن كاليدونيا الجديدة بدورها على شفا حرب أهلية، حيث تطور الوضع وبات مماثلا في أمكنة أخرى في الخارج بينها بولينيزيا الفرنسية وريونيون وغويانا الفرنسية وغيرها.وبحسب ميلر، أصبحت هذه المناطق بمثابة حفرة لا نهاية لها لا تمتص سوى التمويل الحكومي الفرنسي.وخلص ميلر بالقول إن "الجميع باستثناء الفرنسيين يدركون جيدا أن نهاية الإمبراطورية التي بقيت مع فرنسا قادمة أخيرا".وتحظى كاليدونيا الجديدة بأهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا في إطار سعيها إلى زيادة نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشتهر الأرخبيل أيضًا بموارده الغنية بالنيكل، وهو معدن مهم يستخدم، من بين أشياء أخرى، في إنتاج السيارات الكهربائية، والتي تعتزم باريس زيادتها بشكل كبير.
https://sarabic.ae/20240515/فرنسا-تعلن-حالة-الطوارئ-في-كاليدونيا-الجديدة-بسبب-الاحتجاجات-1088861143.html
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العالم, أخبار فرنسا

إعلام: ماكرون يواجه كارثة حقيقية وإمبراطورية فرنسا إلى انهيار كامل

05:00 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
تابعنا عبر
نشرت مجلة غربية، يوم الجمعة الماضي، تقريرا يكشف عن الاضطرابات والمحنة التي تعيشها الإدارات الفرنسية الخارجية، مؤكدة الانهيار التدريجي "للإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية" في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي، جوناثان ميلر، في تقريره المنشور في مجلة "سبكتاتور" أن "ماكرون خلال رحلته الخارجية هذا الأسبوع إلى مقاطعة مايوت في كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ حاول أن يلعب دور الإمبراطور، لكن إمبراطوريته تنهار أمام عيون الجميع".
ولفت ميلر إلى أنه "حتى الرئيس الفرنسي المتفائل إلى الأبد لا يمكنه إلا أن يلاحظ الوضع الكارثي في ​​جزيرة مايوت، التي دمرتها الاضطرابات والجريمة على نطاق واسع".
وحذر المراقب من أن كاليدونيا الجديدة بدورها على شفا حرب أهلية، حيث تطور الوضع وبات مماثلا في أمكنة أخرى في الخارج بينها بولينيزيا الفرنسية وريونيون وغويانا الفرنسية وغيرها.
قوات الشرطة الفرنسية تراقب المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
فرنسا تعلن حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بسبب الاحتجاجات
15 مايو, 13:28 GMT
وبحسب ميلر، أصبحت هذه المناطق بمثابة حفرة لا نهاية لها لا تمتص سوى التمويل الحكومي الفرنسي.
وخلص ميلر بالقول إن "الجميع باستثناء الفرنسيين يدركون جيدا أن نهاية الإمبراطورية التي بقيت مع فرنسا قادمة أخيرا".
وتحظى كاليدونيا الجديدة بأهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا في إطار سعيها إلى زيادة نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشتهر الأرخبيل أيضًا بموارده الغنية بالنيكل، وهو معدن مهم يستخدم، من بين أشياء أخرى، في إنتاج السيارات الكهربائية، والتي تعتزم باريس زيادتها بشكل كبير.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفي05:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح24 مايو, 22:00 GMT
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