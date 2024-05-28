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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240528/خبراء-يتحدثون-عن-سيناريوهات-الرد-الروسي-على-أوكرانيا-في-حالة-مهاجمة-أراضيها--1089283770.html
خبراء يتحدثون عن سيناريوهات الرد الروسي على أوكرانيا في حالة مهاجمة أراضيها
خبراء يتحدثون عن سيناريوهات الرد الروسي على أوكرانيا في حالة مهاجمة أراضيها
سبوتنيك عربي
تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم أمس، عن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية لتنفيذ ضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T13:52+0000
2024-05-28T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
سياسة
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ورد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بشأن الهجمات على الأراضي الروسية بأسلحة غربية، بأنه استفزازي.وأضاف بيسكوف، أن رد روسيا المحتمل على الهجمات على أراضيها معروف لرئيس البلاد وممثلي القيادة العسكرية، الذين لديهم الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.وتحدثت "سبوتنيك" إلى الخبراء للإجابة عن السؤال الملح: هل يستعد الناتو لحرب واسعة النطاق مع روسيا؟حيث كان رد الخبراء كالآتي: وأجاب مايكل معلوف، محلل كبير سابق للسياسة الأمنية في البنتاغون، عن السؤال: "إذًا من الذي يتخذ القرارات؟ إنها لا تأتي من الولايات المتحدة. هل هناك عنصر آخر يدفع هذه الأجندة لملاحقة روسيا؟ حسنا هذا صحيح. إن تلك الكيانات وتلك الأيديولوجيات، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، هي التي ترى روسيا ضد ميولها العالمية وأهدافها العالمية. وربما هذا هو المكان الذي يتجه إليه كل شيء. هؤلاء هم الأشخاص الذين يملكون المال والنفوذ ويسيطرون على وسائل الإعلام. هؤلاء هم الأشخاص الذين يُرشدون دولًا مثل الولايات المتحدة وبالطبع بريطانيا".ونوه بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا" إلى أن "الرئيس والجيش يعرفان ذلك، ويتخذان الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدان لها". في الآونة الأخيرة، أصبحت بعض دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك مراراً وتكراراً.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات بشأن الضربات في عمق أراضيها. بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربيةالدفاع الفرنسية تعلق على موضوع إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20240527/لافروف-ستولتنبرغ-تجاوز-صلاحياته-كأمين-عام-لحلف-الناتو--1089248774.html
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الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, سياسة
الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, سياسة

خبراء يتحدثون عن سيناريوهات الرد الروسي على أوكرانيا في حالة مهاجمة أراضيها

13:52 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 14:08 GMT 28.05.2024)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تابعنا عبر
تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم أمس، عن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية لتنفيذ ضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
ورد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بشأن الهجمات على الأراضي الروسية بأسلحة غربية، بأنه استفزازي.
وأضاف بيسكوف، أن رد روسيا المحتمل على الهجمات على أراضيها معروف لرئيس البلاد وممثلي القيادة العسكرية، الذين لديهم الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتحدثت "سبوتنيك" إلى الخبراء للإجابة عن السؤال الملح: هل يستعد الناتو لحرب واسعة النطاق مع روسيا؟
حيث كان رد الخبراء كالآتي:

"من المهم التمييز بين السياسات الرسمية لحلف شمال الأطلسي وما أصبح على نحو متزايد تصريحات مستقلة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي المنفصل عن الواقع".

سكوت ريتر
ضابط مخابرات سابق في مشاة البحرية الأمريكية
وأجاب مايكل معلوف، محلل كبير سابق للسياسة الأمنية في البنتاغون، عن السؤال:
"إذًا من الذي يتخذ القرارات؟ إنها لا تأتي من الولايات المتحدة. هل هناك عنصر آخر يدفع هذه الأجندة لملاحقة روسيا؟
حسنا هذا صحيح.
إن تلك الكيانات وتلك الأيديولوجيات، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، هي التي ترى روسيا ضد ميولها العالمية وأهدافها العالمية. وربما هذا هو المكان الذي يتجه إليه كل شيء.
هؤلاء هم الأشخاص الذين يملكون المال والنفوذ ويسيطرون على وسائل الإعلام.
هؤلاء هم الأشخاص الذين يُرشدون دولًا مثل الولايات المتحدة وبالطبع بريطانيا".
الأمين العام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه
أمس, 13:53 GMT

وعلّق لاري جونسون، ضابط مخابرات متقاعد بوكالة المخابرات المركزية ومسؤول بوزارة الخارجية على السؤال: "روسيا ستتخذ الخطوات المناسبة للتصدي. وبينما تتخذ روسيا هذه الخطوات، فإن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز عقلية الغرب القائلة بأن روسيا عازمة على توسيع الحرب، في حين أن كل ما تفعله روسيا في الواقع هو الرد على الاستفزازات الغربية".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: ستولتنبرغ تجاوز صلاحياته كأمين عام لحلف "الناتو"
أمس, 12:36 GMT
ونوه بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا" إلى أن "الرئيس والجيش يعرفان ذلك، ويتخذان الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدان لها".
في الآونة الأخيرة، أصبحت بعض دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك مراراً وتكراراً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات بشأن الضربات في عمق أراضيها.
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية
الدفاع الفرنسية تعلق على موضوع إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
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