https://sarabic.ae/20240528/خبراء-يتحدثون-عن-سيناريوهات-الرد-الروسي-على-أوكرانيا-في-حالة-مهاجمة-أراضيها--1089283770.html

خبراء يتحدثون عن سيناريوهات الرد الروسي على أوكرانيا في حالة مهاجمة أراضيها

خبراء يتحدثون عن سيناريوهات الرد الروسي على أوكرانيا في حالة مهاجمة أراضيها

سبوتنيك عربي

تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم أمس، عن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية لتنفيذ ضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T13:52+0000

2024-05-28T13:52+0000

2024-05-28T14:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الناتو

روسيا

أخبار أوكرانيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

سياسة

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ورد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بشأن الهجمات على الأراضي الروسية بأسلحة غربية، بأنه استفزازي.وأضاف بيسكوف، أن رد روسيا المحتمل على الهجمات على أراضيها معروف لرئيس البلاد وممثلي القيادة العسكرية، الذين لديهم الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.وتحدثت "سبوتنيك" إلى الخبراء للإجابة عن السؤال الملح: هل يستعد الناتو لحرب واسعة النطاق مع روسيا؟حيث كان رد الخبراء كالآتي: وأجاب مايكل معلوف، محلل كبير سابق للسياسة الأمنية في البنتاغون، عن السؤال: "إذًا من الذي يتخذ القرارات؟ إنها لا تأتي من الولايات المتحدة. هل هناك عنصر آخر يدفع هذه الأجندة لملاحقة روسيا؟ حسنا هذا صحيح. إن تلك الكيانات وتلك الأيديولوجيات، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، هي التي ترى روسيا ضد ميولها العالمية وأهدافها العالمية. وربما هذا هو المكان الذي يتجه إليه كل شيء. هؤلاء هم الأشخاص الذين يملكون المال والنفوذ ويسيطرون على وسائل الإعلام. هؤلاء هم الأشخاص الذين يُرشدون دولًا مثل الولايات المتحدة وبالطبع بريطانيا".ونوه بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا" إلى أن "الرئيس والجيش يعرفان ذلك، ويتخذان الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدان لها". في الآونة الأخيرة، أصبحت بعض دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك مراراً وتكراراً.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات بشأن الضربات في عمق أراضيها. بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربيةالدفاع الفرنسية تعلق على موضوع إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

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الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, سياسة