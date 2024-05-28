https://sarabic.ae/20240528/بوتين-حول-السماح-لكييف-بضرب-روسيا-على-ممثلي-الناتو-معرفة-مع-من-يلعبون---1089283082.html
بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" معرفة مع من يلعبون... فيديو
بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" معرفة مع من يلعبون... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات بشأن الضربات في عمق أراضيها. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T13:20+0000
2024-05-28T13:20+0000
2024-05-28T14:07+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084078737_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_47d4fb1520809cf353d1fff0d58de13b.jpg
قال بوتين خلال مداخلة صحفية عقب زيارته لأوزبكستان وسط الحديث عن السماح لكييف بضرب روسيا: "يجب على ممثلي دول الناتو، وخاصة في أوروبا، أن يفهموا بماذا يلعبون، وعليهم أن يضعوا هذا الأمر في الاعتبار قبل شن ضربات في عمق الأراضي الروسية".وأشار الرئيس بوتين إلى أنه قال علناً قبل ستة أشهر إنه إذا استمروا في ضرب المناطق السكنية، فستضطر روسيا إلى إنشاء منطقة أمنية.وقال الرئيس بوتين: "إذا تحدث (ستولتنبرغ) عن إمكانية ضرب الأراضي الروسية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، فهو مثل شخص يرأس منظمة عسكرية سياسية (الناتو)، وعلى الرغم من أنه مدني مثلي، إلا أنه لا يزال يتعين عليه أن يعلم أن الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى لا يمكن استخدامها دون الوسائل الفضائية للاستطلاع".وأكد الرئيس بوتين أنه لا أحد في الغرب يتحدث عن قصف بيلغورود، لأنهم هم من فعلوا ذلك و"يحصدون ثمار إبداعاتهم".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعلم بوجود مرتزقة غربيين في أوكرانيا، وأن مدربين عسكريين يتواجدون هناك تحت ستارهم.وبيّن الرئيس بوتين أنه لا يوجد في الدستور الأوكراني ما يقضي بتمديد الانتخابات الرئاسية ما لم يتم إجراء انتخابات جديدة بسبب الأحكام العرفية. وأكد بوتين أن مصالح الشعب الأوكراني ليست محمية، وحكام أوكرانيا لا يشعرون بالأسف على شعبهم.وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، لكن ما سيُعرض عليها غير معروف.وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sarabic.ae/20240527/بوتين-يؤكد-على-أهمية-وجود-نظام-عادل-للعلاقات-الدولية-1089240272.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" معرفة مع من يلعبون... فيديو
13:20 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 14:07 GMT 28.05.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات بشأن الضربات في عمق أراضيها.
قال بوتين خلال مداخلة صحفية عقب زيارته لأوزبكستان وسط الحديث عن السماح لكييف بضرب روسيا: "يجب على ممثلي دول الناتو، وخاصة في أوروبا، أن يفهموا بماذا يلعبون، وعليهم أن يضعوا هذا الأمر في الاعتبار قبل شن ضربات في عمق الأراضي الروسية".
وأشار الرئيس بوتين إلى أنه قال علناً قبل ستة أشهر إنه إذا استمروا في ضرب المناطق السكنية، فستضطر روسيا إلى إنشاء منطقة أمنية.
وأوضح الرئيس بوتين، على خلفية تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بشأن الهجمات على روسيا، أنه لا يمكن استخدام الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى دون بيانات استخباراتية فضائية.
وقال الرئيس بوتين: "إذا تحدث (ستولتنبرغ) عن إمكانية ضرب الأراضي الروسية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، فهو مثل شخص يرأس منظمة عسكرية سياسية (الناتو)، وعلى الرغم من أنه مدني مثلي، إلا أنه لا يزال يتعين عليه أن يعلم أن الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى لا يمكن استخدامها دون الوسائل الفضائية للاستطلاع".
وأكد الرئيس بوتين أنه لا أحد في الغرب يتحدث عن قصف بيلغورود، لأنهم هم من فعلوا ذلك و"يحصدون ثمار إبداعاتهم".
أنظر إلى جميع تقارير زملائك الغربيين، لا أحد يتحدث عن قصف بيلغورود والمناطق المجاورة الأخرى، الجميع يقول فقط إن روسيا فتحت جبهة جديدة وتهاجم خاركوف، لا توجد كلمة واحدة، ما سبب ذلك؟ بأيديهم "يحصدون ثمرة إبداعهم.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعلم بوجود مرتزقة غربيين في أوكرانيا، وأن مدربين عسكريين يتواجدون هناك تحت ستارهم.
أما بالنسبة لحقيقة احتمال وجود مرتزقة في أوكرانيا، فنحن نعرف ذلك جيدًا، ولا يوجد شيء جديد هنا، وحقيقة أن الجيش في أوكرانيا يقول الآن إنهم قد يظهرون، فهم موجودون هناك منذ فترة طويلة، نسمع على الهواء خطابًا باللغة الإنجليزية، ثم الفرنسية، والبولندية. نحن نعلم أنهم هناك.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وبيّن الرئيس بوتين أنه لا يوجد في الدستور الأوكراني ما يقضي بتمديد الانتخابات الرئاسية ما لم يتم إجراء انتخابات جديدة بسبب الأحكام العرفية.
وأكد بوتين أن مصالح الشعب الأوكراني ليست محمية، وحكام أوكرانيا لا يشعرون بالأسف على شعبهم.
وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، لكن ما سيُعرض عليها غير معروف.
لم نرفض أبدًا ومستعدون لمواصلة عملية التفاوض، لكننا لا نعرف ماذا ومن سيُعرض علينا، مع الأخذ في الاعتبار هنا شرعية ممثل الحكومة الأوكرانية في بعض المراحل الأخرى.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف
فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.