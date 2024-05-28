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الكرملين يعلق على أنباء عقد اجتماع في السعودية حول أوكرانيا
الكرملين يعلق على أنباء عقد اجتماع في السعودية حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حاليًا مفاوضات جارية بشأن تنظيم مؤتمر في المملكة العربية السعودية حول الحل السلمي... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T11:47+0000
2024-05-28T11:47+0000
روسيا
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وأجاب بيسكوف خلال مقابلة، على السؤال حول إمكانية عقد مؤتمر سلام حول الصراع الأوكراني في السعودية، والذي كتبت عنه وسائل الإعلام الغربية: "لا يوجد أي حديث على الإطلاق في الوقت الحالي".ووصف بيسكوف هذه التكهنات بأنها افتراضية، قائلا: وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية عن إمكانية عقد اجتماع حول الصراع الأوكراني في المملكة العربية السعودية بمشاركة روسيا في خريف هذا العام.موقف روسيا من المفاوضاتأكد الكرملين مراراً أنه لم يرفض قط إجراء مفاوضات مع سلطات كييف، وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لذلك، لأن الحركة نحو السلام مستبعدة من قبل كل من أوكرانيا والغرب الجماعي.ووفقا له، فإن الوضع لا يمكن أن يتغير إلا إذا تم أخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار، موضحًا أن جميع مطالب موسكو أصبحت معروفة جيدا.مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف ما سيؤدي إليه الانقسام المتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانيةالخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو
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روسيا, السعودية, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
روسيا, السعودية, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي

الكرملين يعلق على أنباء عقد اجتماع في السعودية حول أوكرانيا

11:47 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حاليًا مفاوضات جارية بشأن تنظيم مؤتمر في المملكة العربية السعودية حول الحل السلمي للصراع الأوكراني بمشاركة روسيا.
وأجاب بيسكوف خلال مقابلة، على السؤال حول إمكانية عقد مؤتمر سلام حول الصراع الأوكراني في السعودية، والذي كتبت عنه وسائل الإعلام الغربية: "لا يوجد أي حديث على الإطلاق في الوقت الحالي".
ووصف بيسكوف هذه التكهنات بأنها افتراضية، قائلا:

هناك الآن الكثير من المناقشات حول هذا الموضوع بالإشارة إلى بعض المصادر السريعة الزوال، وفي الوقت الحالي، من الصعب أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييف
أمس, 09:19 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية عن إمكانية عقد اجتماع حول الصراع الأوكراني في المملكة العربية السعودية بمشاركة روسيا في خريف هذا العام.

موقف روسيا من المفاوضات

أكد الكرملين مراراً أنه لم يرفض قط إجراء مفاوضات مع سلطات كييف، وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لذلك، لأن الحركة نحو السلام مستبعدة من قبل كل من أوكرانيا والغرب الجماعي.
ووفقا له، فإن الوضع لا يمكن أن يتغير إلا إذا تم أخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار، موضحًا أن جميع مطالب موسكو أصبحت معروفة جيدا.
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف ما سيؤدي إليه الانقسام المتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو
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