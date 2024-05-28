https://sarabic.ae/20240528/الكرملين-يعلق-على-أنباء-عقد-اجتماع-في-السعودية-حول-أوكرانيا----1089278783.html

الكرملين يعلق على أنباء عقد اجتماع في السعودية حول أوكرانيا

الكرملين يعلق على أنباء عقد اجتماع في السعودية حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حاليًا مفاوضات جارية بشأن تنظيم مؤتمر في المملكة العربية السعودية حول الحل السلمي... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T11:47+0000

2024-05-28T11:47+0000

2024-05-28T11:47+0000

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وأجاب بيسكوف خلال مقابلة، على السؤال حول إمكانية عقد مؤتمر سلام حول الصراع الأوكراني في السعودية، والذي كتبت عنه وسائل الإعلام الغربية: "لا يوجد أي حديث على الإطلاق في الوقت الحالي".ووصف بيسكوف هذه التكهنات بأنها افتراضية، قائلا: وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية عن إمكانية عقد اجتماع حول الصراع الأوكراني في المملكة العربية السعودية بمشاركة روسيا في خريف هذا العام.موقف روسيا من المفاوضاتأكد الكرملين مراراً أنه لم يرفض قط إجراء مفاوضات مع سلطات كييف، وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لذلك، لأن الحركة نحو السلام مستبعدة من قبل كل من أوكرانيا والغرب الجماعي.ووفقا له، فإن الوضع لا يمكن أن يتغير إلا إذا تم أخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار، موضحًا أن جميع مطالب موسكو أصبحت معروفة جيدا.مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف ما سيؤدي إليه الانقسام المتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانيةالخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو

https://sarabic.ae/20240527/الصين-تدعو-إلى-مؤتمر-سلام-حول-أوكرنيا-تعترف-به-كل-من-موسكو-وكييف-1089239568.html

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