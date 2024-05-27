https://sarabic.ae/20240527/بوتين-يؤكد-على-أهمية-وجود-نظام-عادل-للعلاقات-الدولية-1089240272.html
بوتين يؤكد على أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية
بوتين يؤكد على أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في تحيته للمشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن جزءا متزايدا من المجتمع... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T10:29+0000
2024-05-27T10:29+0000
2024-05-27T10:29+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سانت بطرسبورغ
العالم
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وقال بوتين "إن موضوع الاجتماع "أساس عالم متعدد الأقطاب وتشكيل نقاط نمو جديدة"، موضوع ذات صلة ومهم للغاية. يؤيد جزء كبير ومتزايد من المجتمع الدولي بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية، ومراعاة المصالح المشروعة لبعضنا بعضا، واحترام التنوع الثقافي والحضاري للدول والشعوب".وأكد بوتين أن "المشاركين في الجلسات العامة والموائد المستديرة وحلقات النقاش يتبادلون وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي وتنمية رأس المال البشري، ومواجهة تحديات عصرنا بشكل فعال".وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الروسية تهدف إلى الإسهام في توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.وتابع بوتين أن الدبلوماسية الروسية موجهة أيضًا نحو الإسهام في خلق الظروف الخارجية المؤاتية للتنمية الديناميكية للبلاد، وتعزيز التعاون البنّاء مع الشركاء الأجانب وتعزيز أجندة إيجابية في العلاقات الدولية.بوتين: الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, سانت بطرسبورغ, العالم
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, سانت بطرسبورغ, العالم
بوتين يؤكد على أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في تحيته للمشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن جزءا متزايدا من المجتمع الدولي يؤيد بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية.
وقال بوتين "إن موضوع الاجتماع "أساس عالم متعدد الأقطاب
وتشكيل نقاط نمو جديدة"، موضوع ذات صلة ومهم للغاية. يؤيد جزء كبير ومتزايد من المجتمع الدولي بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية، ومراعاة المصالح المشروعة لبعضنا بعضا، واحترام التنوع الثقافي والحضاري للدول والشعوب".
وأشار إلى أنه على مدى أكثر من ربع قرن، أتاح منتدى SPIEF الفرصة للسياسيين والخبراء ورجال الأعمال والعلماء والصحفيين من جميع أنحاء العالم، مناقشة الاتجاهات الرئيسية في تنمية الاقتصادين الروسي والعالمي بشكل شامل.
وأكد بوتين أن "المشاركين في الجلسات العامة والموائد المستديرة وحلقات النقاش يتبادلون وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي
وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي وتنمية رأس المال البشري، ومواجهة تحديات عصرنا بشكل فعال".
وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، العاملين في وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الروسية تهدف إلى الإسهام في توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.
وتابع بوتين أن الدبلوماسية الروسية موجهة أيضًا نحو الإسهام في خلق الظروف الخارجية المؤاتية للتنمية الديناميكية للبلاد، وتعزيز التعاون البنّاء مع الشركاء الأجانب وتعزيز أجندة إيجابية في العلاقات الدولية.