https://sarabic.ae/20240527/بوتين-يؤكد-على-أهمية-وجود-نظام-عادل-للعلاقات-الدولية-1089240272.html

بوتين يؤكد على أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية

بوتين يؤكد على أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في تحيته للمشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن جزءا متزايدا من المجتمع... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T10:29+0000

2024-05-27T10:29+0000

2024-05-27T10:29+0000

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

سانت بطرسبورغ

العالم

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وقال بوتين "إن موضوع الاجتماع "أساس عالم متعدد الأقطاب وتشكيل نقاط نمو جديدة"، موضوع ذات صلة ومهم للغاية. يؤيد جزء كبير ومتزايد من المجتمع الدولي بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية، ومراعاة المصالح المشروعة لبعضنا بعضا، واحترام التنوع الثقافي والحضاري للدول والشعوب".وأكد بوتين أن "المشاركين في الجلسات العامة والموائد المستديرة وحلقات النقاش يتبادلون وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي وتنمية رأس المال البشري، ومواجهة تحديات عصرنا بشكل فعال".وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الروسية تهدف إلى الإسهام في توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.وتابع بوتين أن الدبلوماسية الروسية موجهة أيضًا نحو الإسهام في خلق الظروف الخارجية المؤاتية للتنمية الديناميكية للبلاد، وتعزيز التعاون البنّاء مع الشركاء الأجانب وتعزيز أجندة إيجابية في العلاقات الدولية.بوتين: الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, سانت بطرسبورغ, العالم