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ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مرايا العلوم
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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تكست لقاء سبوتنيك
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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
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ملفات ساخنة
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240523/بوتين-روسيا-تولي-أهمية-خاصة-لتعزيز-العلاقات-مع-الشركاء-الأفارقة-1089153401.html
بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة
بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الدول الأفريقية تؤدي دورا متزايد الأهمية في معالجة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
أفريقيا
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وجاء في برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"، المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "السيدات والسادة الأعزاء، أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة يوم أفريقيا، وهو يوم يرمز إلى انتصار شعوب قارتكم على الاستعمار، ورغبتها في الحرية والسلام والازدهار".وتابع: "روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، تجمعنا رغبة مشتركة لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والديكتاتورية وضغوط العقوبات".بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابيوأشار بوتين إلى أن عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ عام 2023 خلق الظروف لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة متنوعة من المجالات.وتعتبر القمة الروسية-الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية؛ إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة، التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين.ويدعو هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية، في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sarabic.ae/20240522/إعلام-أمريكي-واشنطن-تخسر-الحرب-العالمية-الثالثة-الأيديولوجية-أمام-روسيا-والصين-1089123051.html
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روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة

17:31 GMT 23.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الدول الأفريقية تؤدي دورا متزايد الأهمية في معالجة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.
وجاء في برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"، المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "السيدات والسادة الأعزاء، أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة يوم أفريقيا، وهو يوم يرمز إلى انتصار شعوب قارتكم على الاستعمار، ورغبتها في الحرية والسلام والازدهار".

وأضاف البيان: "الدول الأفريقية حققت نجاحا معترفا به عموما في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتؤدي دورا متزايد الأهمية في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".

وتابع: "روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، تجمعنا رغبة مشتركة لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والديكتاتورية وضغوط العقوبات".
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
إعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
أمس, 20:39 GMT
بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابي

وأضاف بوتين: "أنا واثق من أن التنفيذ المستمر للخطط والاتفاقات التي تم التوصل إليها نتيجة لهذا الاجتماع المهم المتعدد الأطراف، يلبي مصالحنا المشتركة ويتماشى مع ضمان الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية".

وأشار بوتين إلى أن عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ عام 2023 خلق الظروف لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة متنوعة من المجالات.

تجدر الإشارة، إلى أن القمة الروسية-الأفريقية، عقدت أعمالها في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بين الـ26 والـ29 من تموز/يوليو الماضي.

وتعتبر القمة الروسية-الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية؛ إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة، التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين.
ويدعو هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية، في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
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