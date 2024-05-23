https://sarabic.ae/20240523/بوتين-روسيا-تولي-أهمية-خاصة-لتعزيز-العلاقات-مع-الشركاء-الأفارقة-1089153401.html
بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة
بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الدول الأفريقية تؤدي دورا متزايد الأهمية في معالجة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T17:31+0000
2024-05-23T17:31+0000
2024-05-23T17:31+0000
روسيا
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088601112_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_fa94743df7129b4fdc552f4997550a94.jpg
وجاء في برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"، المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "السيدات والسادة الأعزاء، أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة يوم أفريقيا، وهو يوم يرمز إلى انتصار شعوب قارتكم على الاستعمار، ورغبتها في الحرية والسلام والازدهار".وتابع: "روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، تجمعنا رغبة مشتركة لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والديكتاتورية وضغوط العقوبات".بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابيوأشار بوتين إلى أن عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ عام 2023 خلق الظروف لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة متنوعة من المجالات.وتعتبر القمة الروسية-الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية؛ إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة، التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين.ويدعو هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية، في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sarabic.ae/20240522/إعلام-أمريكي-واشنطن-تخسر-الحرب-العالمية-الثالثة-الأيديولوجية-أمام-روسيا-والصين-1089123051.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088601112_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_639c4563018740fd9ded47cb62164ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أفريقيا
بوتين: روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الدول الأفريقية تؤدي دورا متزايد الأهمية في معالجة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.
وجاء في برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"، المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "السيدات والسادة الأعزاء، أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة يوم أفريقيا، وهو يوم يرمز إلى انتصار شعوب قارتكم على الاستعمار، ورغبتها في الحرية والسلام والازدهار".
وأضاف البيان: "الدول الأفريقية حققت نجاحا معترفا به عموما في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتؤدي دورا متزايد الأهمية في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".
وتابع: "روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، تجمعنا رغبة مشتركة لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والديكتاتورية وضغوط العقوبات".
وأضاف بوتين: "أنا واثق من أن التنفيذ المستمر للخطط والاتفاقات التي تم التوصل إليها نتيجة لهذا الاجتماع المهم المتعدد الأطراف، يلبي مصالحنا المشتركة ويتماشى مع ضمان الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية".
وأشار بوتين إلى أن عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ عام 2023 خلق الظروف لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة متنوعة من المجالات.
تجدر الإشارة، إلى أن القمة الروسية-الأفريقية، عقدت أعمالها في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بين الـ26 والـ29 من تموز/يوليو الماضي.
وتعتبر القمة الروسية-الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية؛ إذا يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة، التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين.
ويدعو هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية، في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.