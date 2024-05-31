https://sarabic.ae/20240531/الخارجية-الأمريكية-بايدن-يأذن-لأوكرانيا-باستخدام-أسلحة-أمريكية-في-مهاجمة-خاركيف--1089371790.html

الخارجية الأمريكية: بايدن يأذن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في مهاجمة خاركيف

الخارجية الأمريكية: بايدن يأذن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في مهاجمة خاركيف

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لتوجيه ضربات أوكرانية باستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة داخل... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T01:14+0000

2024-05-31T01:14+0000

2024-05-31T01:14+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك" إن "الرئيس (جو بايدن) كلف فريقه مؤخرًا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لأغراض الهجوم المضاد في منطقة خاركوف حتى تتمكن أوكرانيا من الرد على القوات الروسية التي تهاجمهم أو تستعد لمهاجمتهم".وأضاف: "سياستنا فيما يتعلق بحظر استخدام صواريخ "أتاكمز" أو الضربات بعيدة المدى داخل روسيا لم تتغير".هذا وأعلنت دول مجموعة السبع في قمة الناتو في فيلنيوس صيف 2023 عن نيتها إبرام اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية مع كييف، لمدة عشر سنوات وقد وقعت أوكرانيا بالفعل مثل هذه الاتفاقيات مع بريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وهولندا وفنلندا وفرنسا.وقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن هذه الاتفاقيات لا تتحدث عن ضمانات، بل تذكر فقط ما يفعله حلفاء كييف بالفعل، ولا أحد يعد بأي شيء أكثر من هذا.هذا وتدرس الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على كييف لتوجيه ضربات ضد روسيا، وفي 25 أيار/مايو الجاري، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى القوميين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية. وردًا على ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، ستولتنبرغ إلى الاستقالة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بم تلعب.بدوره، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن نظام كييف يستخدم الأسلحة الأميركية منذ فترة طويلة لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.

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