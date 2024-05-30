https://sarabic.ae/20240530/إعلام-بايدن-منح-أوكرانيا-الإذن-سرا-بضرب-روسيا-بالأسلحة-الأمريكية-1089369561.html
إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية
إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى أوكرانيا سرا الإذن بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T20:03+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "أصدر الرئيس تعليماته لفريقه للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي في خاركوف، حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية التي تهاجمهم أو تستعد لضربهم"، على حد تعبيره.وأشار المسؤول نقلا عن صحيفة "بوليتيكو" إلى أن موقف البيت الأبيض من ضربات كييف في عمق روسيا "لم يتغير".وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، وقد وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الاثنين، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.وفي وقت لاحق، أيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون موقفه ، مشيرًا إلى أنه ينبغي السماح لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا، حيث يتم القصف.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعقيبا على تصريحات ستولتنبرغ، إلى أنه تجاوز صلاحياته، مشيرا إلى أن الأمين العام للحلف "محاصر بالفعل من قبل أعضاء الناتو أنفسهم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات العسكرية الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محور مقاطعة خاركوف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240529/إعلام-كييف-تضرب-روسيا-بصواريخ--ستورم-شادو-بموافقة-لندن-1089304907.html
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-الولايات-المتحدة-تناقش-إمكانية-السماح-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بشن-ضربات-في-عمق-روسيا-1089332865.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية
20:03 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 20:21 GMT 30.05.2024)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى أوكرانيا سرا الإذن بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "أصدر الرئيس تعليماته لفريقه للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي في خاركوف، حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية التي تهاجمهم أو تستعد لضربهم"، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول أنه يتحدث فقط عن الأراضي الروسية القريبة من حدود مقاطعة خاركوف.
وأشار المسؤول نقلا عن صحيفة "بوليتيكو" إلى أن موقف البيت الأبيض من ضربات كييف في عمق روسيا "لم يتغير".
وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية
، وقد وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الاثنين، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.
وفي وقت لاحق، أيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون موقفه ، مشيرًا إلى أنه ينبغي السماح لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا
، حيث يتم القصف.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعقيبا على تصريحات ستولتنبرغ، إلى أنه تجاوز صلاحياته، مشيرا إلى أن الأمين العام للحلف "محاصر بالفعل من قبل أعضاء الناتو أنفسهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات العسكرية الأوكرانية
، وتكبدها خسائر جسيمة على محور مقاطعة خاركوف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.