https://sarabic.ae/20240529/إعلام-كييف-تضرب-روسيا-بصواريخ--ستورم-شادو-بموافقة-لندن-1089304907.html

إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندن

إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندن

سبوتنيك عربي

صرح يوري ساك، مستشار وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا بإذن من لندن. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T09:52+0000

2024-05-29T09:52+0000

2024-05-29T09:59+0000

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وقال ساك، تعليقا على المناقشات في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية: "لدينا بالفعل سابقة. على سبيل المثال، المملكة المتحدة، فقد سبق أن سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى، التي زودتنا بها".وفي اليوم السابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "لندن لم تعلن رسميًا بعد عن الإذن للقوات المسلحة الأوكرانية، بالهجوم في عمق الأراضي الروسية، على الرغم من أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن ذلك في وقت سابق".القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد صرح أول أمس الاثنين، بأن أوكرانيا "لها الحق"، من بين أمور أخرى، في مهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، وأضاف أن بعض الحلفاء رفعوا بالفعل القيود على الضربات، ويرى الأمين العام للحلف أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربيةوبدوره، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعقيبا على تصريحات ستولتنبرغ، إلى أنه تجاوز صلاحياته، وأشار إلى أن الأمين العام للحلف "محاصر بالفعل من قبل أعضاء الناتو أنفسهم".

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