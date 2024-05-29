https://sarabic.ae/20240529/إعلام-كييف-تضرب-روسيا-بصواريخ--ستورم-شادو-بموافقة-لندن-1089304907.html
إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندن
إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندن
سبوتنيك عربي
صرح يوري ساك، مستشار وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا بإذن من لندن. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T09:52+0000
2024-05-29T09:52+0000
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وقال ساك، تعليقا على المناقشات في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية: "لدينا بالفعل سابقة. على سبيل المثال، المملكة المتحدة، فقد سبق أن سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى، التي زودتنا بها".وفي اليوم السابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "لندن لم تعلن رسميًا بعد عن الإذن للقوات المسلحة الأوكرانية، بالهجوم في عمق الأراضي الروسية، على الرغم من أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن ذلك في وقت سابق".القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد صرح أول أمس الاثنين، بأن أوكرانيا "لها الحق"، من بين أمور أخرى، في مهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، وأضاف أن بعض الحلفاء رفعوا بالفعل القيود على الضربات، ويرى الأمين العام للحلف أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربيةوبدوره، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعقيبا على تصريحات ستولتنبرغ، إلى أنه تجاوز صلاحياته، وأشار إلى أن الأمين العام للحلف "محاصر بالفعل من قبل أعضاء الناتو أنفسهم".
https://sarabic.ae/20240329/سبوتنيك-توثق-بالفيديو-الهيكل-الداخلي-لصاروخ-ستورم-شادو-الأنجلو-فرنسي-1087476238.html
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روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندن
09:52 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 09:59 GMT 29.05.2024)
صرح يوري ساك، مستشار وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا بإذن من لندن.
وقال ساك، تعليقا على المناقشات في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية: "لدينا بالفعل سابقة. على سبيل المثال، المملكة المتحدة، فقد سبق أن سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى، التي زودتنا بها".
بالإضافة إلى ذلك، يزعم ساك في مقابلة مع "بلومبرغ"، أن "أوكرانيا تصنع أسلحتها الخاصة، والتي تستخدم لضرب روسيا".
وفي اليوم السابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "لندن لم تعلن رسميًا بعد عن الإذن للقوات المسلحة الأوكرانية، بالهجوم في عمق الأراضي الروسية، على الرغم من أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن ذلك في وقت سابق".
وفسر ضابط عسكري أوكراني، قابلته الصحيفة، تصريح السياسي البريطاني (كاميرون) برغبته في "طرح الفكرة في الفضاء الإعلامي ليرى كيف سيكون رد فعل شعبه"، ثم يتخذ قرارًا رسميًا بعد ذلك فقط.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد صرح أول أمس الاثنين، بأن أوكرانيا "لها الحق"، من بين أمور أخرى، في مهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، وأضاف أن بعض الحلفاء رفعوا بالفعل القيود على الضربات، ويرى الأمين العام للحلف أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن الناتو يغازل مثل هذا الخطاب، ما يزيد من درجة التصعيد والوقوع في النشوة العسكرية.
وبدوره، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعقيبا على تصريحات ستولتنبرغ، إلى أنه تجاوز صلاحياته، وأشار إلى أن الأمين العام للحلف "محاصر بالفعل من قبل أعضاء الناتو أنفسهم".