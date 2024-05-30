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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم
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إعلام: الولايات المتحدة تناقش إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بشن ضربات في عمق روسيا
إعلام: الولايات المتحدة تناقش إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بشن ضربات في عمق روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إمكانية السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية". 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T05:35+0000
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ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المسألة قيد الدراسة".وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن جو بايدن، وفريقه "يشعرون بقلق متزايد بشأن قدرة كييف على صد الهجمات الروسية، وخاصة هجومها الأخير في مقاطعة خاركوف".موسكو تعتبر تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" تهديدا نووياوقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات خارج أوكرانيا، إلا أنها تعترف بحقها في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الدفاع عن النفس"، وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ستضمن حصول أوكرانيا على الموارد اللازمة للقيام بذلك". في الوقت نفسه، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قبل يوم واحد، بأن "الولايات المتحدة لا تزال لا تدعم ضربات الأسلحة الغربية على روسيا".وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية رفع القيود المفروضة على ضربات كييف بالأسلحة الغربية على الأراضي الروسية، كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، للأمر ذاته.المجر: الاتحاد الأوروبي مسؤول أخلاقيا عن جر أوكرانيا إلى الصراع دون خطة
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: الولايات المتحدة تناقش إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بشن ضربات في عمق روسيا

05:35 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 06:18 GMT 30.05.2024)
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إمكانية السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية".
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المسألة قيد الدراسة".

وحتى الآن، بحسب الصحيفة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية.

وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن جو بايدن، وفريقه "يشعرون بقلق متزايد بشأن قدرة كييف على صد الهجمات الروسية، وخاصة هجومها الأخير في مقاطعة خاركوف".
موسكو تعتبر تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" تهديدا نوويا

في الوقت ذاته، ووفقًا لوثيقة داخلية للحكومة الأوكرانية حصلت عليها الصحيفة، فإن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية "تقلل بشكل كبير من فعالية الدعم المقدم".

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات خارج أوكرانيا، إلا أنها تعترف بحقها في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الدفاع عن النفس"، وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ستضمن حصول أوكرانيا على الموارد اللازمة للقيام بذلك". في الوقت نفسه، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قبل يوم واحد، بأن "الولايات المتحدة لا تزال لا تدعم ضربات الأسلحة الغربية على روسيا".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم أمس الأربعاء، أن إدارة بايدن، تدرس خيارين لمواجهة نجاحات روسيا في أوكرانيا، رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة ومعاقبة الصين بزعم تزويد موسكو بالتكنولوجيا.

وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية رفع القيود المفروضة على ضربات كييف بالأسلحة الغربية على الأراضي الروسية، كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، للأمر ذاته.
المجر: الاتحاد الأوروبي مسؤول أخلاقيا عن جر أوكرانيا إلى الصراع دون خطة
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