https://sarabic.ae/20240530/إعلام-الولايات-المتحدة-تناقش-إمكانية-السماح-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بشن-ضربات-في-عمق-روسيا-1089332865.html

إعلام: الولايات المتحدة تناقش إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بشن ضربات في عمق روسيا

إعلام: الولايات المتحدة تناقش إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بشن ضربات في عمق روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إمكانية السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية". 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T05:35+0000

2024-05-30T05:35+0000

2024-05-30T06:18+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_959f7e9b2e21963c23237d25e4950dd6.jpg

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المسألة قيد الدراسة".وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن جو بايدن، وفريقه "يشعرون بقلق متزايد بشأن قدرة كييف على صد الهجمات الروسية، وخاصة هجومها الأخير في مقاطعة خاركوف".موسكو تعتبر تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" تهديدا نووياوقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات خارج أوكرانيا، إلا أنها تعترف بحقها في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الدفاع عن النفس"، وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ستضمن حصول أوكرانيا على الموارد اللازمة للقيام بذلك". في الوقت نفسه، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قبل يوم واحد، بأن "الولايات المتحدة لا تزال لا تدعم ضربات الأسلحة الغربية على روسيا".وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية رفع القيود المفروضة على ضربات كييف بالأسلحة الغربية على الأراضي الروسية، كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، للأمر ذاته.المجر: الاتحاد الأوروبي مسؤول أخلاقيا عن جر أوكرانيا إلى الصراع دون خطة

https://sarabic.ae/20240530/سوناك-كيفية-استخدام-أوكرانيا-للأسلحة-الغربية-أمر-يخصها-1089332075.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا