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سوناك: كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية أمر يخصها
سوناك: كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية أمر يخصها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن تصرفات القوات الأوكرانية أمر "من شأنهم"، بحسب قوله. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T04:55+0000
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وقال سوناك: "أتواصل مع زيلينسكي (فلاديمير)، بشكل منتظم للغاية، فخور بأننا كنا أول دولة تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى".ولم يجب رئيس الوزراء البريطاني، في مقابلة مع صحيفة "تايمز"، على سؤال حول ما إذا كان سيسمح لنظام كييف بتنفيذ هجمات في عمق الأراضي الروسية، بأسلحة غربية، قائلا إن "تصرفات الجيش الأوكراني هي أمر من شأنه".ويوم أمس الأربعاء، لم يعارض المستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التصريحات الغربية الأخيرة بأنه يجب السماح لأوكرانيا بشن ضربات ضد روسيا، مجيبا بأن "كييف لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها"، بحسب قوله.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة لا تشجع الضربات خارج أوكرانيا، لكنها تعترف بحقها في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الدفاع عن النفس".
https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, روسيا

سوناك: كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية أمر يخصها

04:55 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVالجيش الأوكراني يطلق طائرة من دون طيار
الجيش الأوكراني يطلق طائرة من دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن تصرفات القوات الأوكرانية أمر "من شأنهم"، بحسب قوله.
وقال سوناك: "أتواصل مع زيلينسكي (فلاديمير)، بشكل منتظم للغاية، فخور بأننا كنا أول دولة تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى".

ووفقًا لرئيس الوزراء البريطاني، "أصبح العالم أكثر غموضًا وخطورة من أي وقت مضى، منذ الحرب الباردة، والسؤال الوحيد هو من يجب أن تثق به من أجل سلامتك".

ولم يجب رئيس الوزراء البريطاني، في مقابلة مع صحيفة "تايمز"، على سؤال حول ما إذا كان سيسمح لنظام كييف بتنفيذ هجمات في عمق الأراضي الروسية، بأسلحة غربية، قائلا إن "تصرفات الجيش الأوكراني هي أمر من شأنه".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع
28 مايو, 17:26 GMT
ويوم أمس الأربعاء، لم يعارض المستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التصريحات الغربية الأخيرة بأنه يجب السماح لأوكرانيا بشن ضربات ضد روسيا، مجيبا بأن "كييف لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة لا تشجع الضربات خارج أوكرانيا، لكنها تعترف بحقها في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الدفاع عن النفس".
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