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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1089344876.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات العسكرية الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محور مقاطعة خاركوف. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T11:00+0000
2024-05-30T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق تيخوي وكونستانتينوفكا وغرانوف في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحققت خسائر فادحة بتشكيلات اللواء الميكانيكي 43 ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 445 عسكرياً، ومركبتي مشاة قتاليتين و3 سيارات ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع عيار 155 ملم طراز "إم - 198"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الدفع طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 305 جنود، ودبابة ومركبتين ومدفع "كراب"، ومدافع هاوتزر "دي -20"، ومدافع هاوتزر "إل -119" ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية عززت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات لواء المشاة 68 واللواء الآلي 24 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-و8-صواريخ-أتكامز-تكتيكية-و24-مسيرة-1089343734.html
https://sarabic.ae/20240530/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1089332662.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

11:00 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 30.05.2024)
© Sputnik . Nikolay Chijnyak / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Nikolay Chijnyak
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات العسكرية الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محور مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق تيخوي وكونستانتينوفكا وغرانوف في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 جنديا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين ومدافع هاوتزر "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر "دي-30".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحققت خسائر فادحة بتشكيلات اللواء الميكانيكي 43 ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية و8 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية
10:22 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 445 عسكرياً، ومركبتي مشاة قتاليتين و3 سيارات ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع عيار 155 ملم طراز "إم - 198"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الدفع طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.

وقامت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي للجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا ونوفي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 305 جنود، ودبابة ومركبتين ومدفع "كراب"، ومدافع هاوتزر "دي -20"، ومدافع هاوتزر "إل -119" ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه.
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:18 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية عززت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات لواء المشاة 68 واللواء الآلي 24 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 335 عسكريا، ودبابة و3عربات قتالية مدرعة، من بينها عربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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