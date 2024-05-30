https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1089344876.html

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات العسكرية الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محور مقاطعة خاركوف. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T11:00+0000

2024-05-30T11:00+0000

2024-05-30T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق تيخوي وكونستانتينوفكا وغرانوف في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحققت خسائر فادحة بتشكيلات اللواء الميكانيكي 43 ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 445 عسكرياً، ومركبتي مشاة قتاليتين و3 سيارات ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع عيار 155 ملم طراز "إم - 198"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الدفع طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 305 جنود، ودبابة ومركبتين ومدفع "كراب"، ومدافع هاوتزر "دي -20"، ومدافع هاوتزر "إل -119" ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية عززت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات لواء المشاة 68 واللواء الآلي 24 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل سامة ضد قواتنا"كا -52 إم" تدمر معدات وتجهيزات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-و8-صواريخ-أتكامز-تكتيكية-و24-مسيرة-1089343734.html

https://sarabic.ae/20240530/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1089332662.html

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