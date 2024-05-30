https://sarabic.ae/20240530/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-و8-صواريخ-أتكامز-تكتيكية-و24-مسيرة-1089343734.html

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية و8 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية و8 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" و8 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية و24 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T10:22+0000

2024-05-30T10:22+0000

2024-05-30T11:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، استهدفت قوات ومعدات اللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني، في بلدة مارييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وتابع البيان: "دمرت قوات أسطول البحر الأسود الروسية، أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240530/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-تنفيذ-هجمات-إرهابية-على-الأراضي-الروسية-من-قبل-نظام-كييف-1089332428.html

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