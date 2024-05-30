القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية و8 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية
10:22 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 11:23 GMT 30.05.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" و8 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية و24 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27".
وأضاف البيان: "خلال النهار تم تدمير 24 طائرة مسيرة، و8 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، وصاروخ "هارم" أمريكي الصنع".
وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، استهدفت قوات ومعدات اللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني، في بلدة مارييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وبحسب البيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 65 فردًا عسكريًا وأربع مركبات ومدفعا بولندي الصنع من طراز "كارب" ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" ومدفعا من طراز "دي-30".
وتابع البيان: "دمرت قوات أسطول البحر الأسود الروسية، أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزهاينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية"، موضحا أن "خسائرالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت 145 عسكريًا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.