https://sarabic.ae/20240530/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-تنفيذ-هجمات-إرهابية-على-الأراضي-الروسية-من-قبل-نظام-كييف-1089332428.html

الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من قبل نظام كييف

الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من قبل نظام كييف

سبوتنيك عربي

أحبطت القوات الروسية، خلال الليلة الماضية، عددا من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على الأراضي الروسية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T05:01+0000

2024-05-30T05:01+0000

2024-05-30T05:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" وبطائرات وقوارب مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأوضح البيان أنه "تم تدمير زورقين مسيرين في البحر الأسود، كانا متجهين نحو جمهورية القرم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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