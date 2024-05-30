https://sarabic.ae/20240530/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-تنفيذ-هجمات-إرهابية-على-الأراضي-الروسية-من-قبل-نظام-كييف-1089332428.html
الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من قبل نظام كييف
الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من قبل نظام كييف
سبوتنيك عربي
أحبطت القوات الروسية، خلال الليلة الماضية، عددا من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على الأراضي الروسية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T05:01+0000
2024-05-30T05:01+0000
2024-05-30T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" وبطائرات وقوارب مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأوضح البيان أنه "تم تدمير زورقين مسيرين في البحر الأسود، كانا متجهين نحو جمهورية القرم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240527/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-نتيلوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089241602.html
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روسيا
الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من قبل نظام كييف
أحبطت القوات الروسية، خلال الليلة الماضية، عددا من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" وبطائرات وقوارب مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق بحر آزوف، كما تم اعتراض ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".
وأوضح البيان أنه "تم تدمير زورقين مسيرين في البحر الأسود، كانا متجهين نحو جمهورية القرم".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.