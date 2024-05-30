https://sarabic.ae/20240530/الدنمارك-تعلن-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-مقاتلات-إف-16-لضرب-أهداف-في-روسيا-1089351499.html

الدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا

الدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، بأن الدنمارك ستسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" بعد تسليمها إلى كييف لضرب أهداف في روسيا. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T13:35+0000

2024-05-30T13:35+0000

2024-05-30T13:35+0000

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وأجاب راسموسن قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عندما سئل عما إذا كانت الدنمارك ستسمح لأوكرانيا باستخدام طائرات "إف-16" لمهاجمة أهداف في روسيا: "نعم، هذا ليس موقفا جديدا، لقد ناقشنا هذا مع لجنة الشؤون الخارجية والبرلمان الدنماركي، وأوضحنا في البداية أن الهجمات المحتملة على أهداف عسكرية على أراضي المعتدي هي جزء من الدفاع عن النفس"، بحسب تعبيره.وقال وزير الدفاع الهولندي، كايسا أولونغرين، إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف في عام 2024. وبدوره، أكد وزير الخارجية البلجيكي آجا لبيب، أن بروكسل ستنقل 30 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف بحلول عام 2028، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى هذا العام.وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا ستعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" تهديدًا نوويًا متعمدًا من قبل الناتو، وأنه سيتم تدمير هذه الطائرات كما هو حال الأسلحة الأخرى، التي تم نقلها للقوات المسلحة الأوكرانية، وأن ظهورها لن يغير أي شيء في ساحة المعركة.وأشار إلى أن ظهور هذه المقاتلات لن يغير الوضع على خط التماس القتالي، وأنها ستدمر كما هو مصير الأسلحة التي تم توريدها لأوكرانيا.روسيا: سنتعامل مع مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا على أنها حاملات للأسلحة النووية

https://sarabic.ae/20240530/موسكو-تعتبر-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-تهديدا-نوويا-1089331722.html

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