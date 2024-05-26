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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240526/ضربات-روسية-تستهدف-مطارا-أوكرانيا-يتم-تجهيزه-لاستقبال-طائرات-إف-16-1089214700.html
ضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"
ضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بوقوع سلسلة ضربات الليلة الماضية، استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة في مدينة ستاروكونستانتينوف... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T06:38+0000
2024-05-26T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال ليلة 26 أيار/ مايو، تعرضت مدينة ستاروكونستانتينوف بمقاطعة خميلنيتسكي لسلسلة ضربات قوية استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت طاقة".وأوضح ليبيديف أن سلسلة الضربات طالت مطار ستاروكونستانتينوف، الذي تجهزه كييف لاستقبال مقاتلات "إف-16"، ومركز تدريب يضم معدات عسكرية أجنبية، يتولى مدربون أجانب تدريب مواطنين أوكرانيين على تشغيلها.وبحسب منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، فقد دوى انفجار ضخم وانقطعت الكهرباء عن مدينة ستاروكونستانتينوف إثر سلسلة الضربات القوية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-عن-الأسباب-التي-تمنع-الشركات-العسكرية-الأجنبية-من-العمل-في-أوكرانيا-1089213239.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"

06:38 GMT 26.05.2024
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بوقوع سلسلة ضربات الليلة الماضية، استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة في مدينة ستاروكونستانتينوف بمقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا.
وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال ليلة 26 أيار/ مايو، تعرضت مدينة ستاروكونستانتينوف بمقاطعة خميلنيتسكي لسلسلة ضربات قوية استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت طاقة".
وأوضح ليبيديف أن سلسلة الضربات طالت مطار ستاروكونستانتينوف، الذي تجهزه كييف لاستقبال مقاتلات "إف-16"، ومركز تدريب يضم معدات عسكرية أجنبية، يتولى مدربون أجانب تدريب مواطنين أوكرانيين على تشغيلها.
وبحسب منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، فقد دوى انفجار ضخم وانقطعت الكهرباء عن مدينة ستاروكونستانتينوف إثر سلسلة الضربات القوية.
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف عن الأسباب التي تمنع الشركات العسكرية الأجنبية من العمل في أوكرانيا
05:37 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفي05:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح24 مايو, 22:00 GMT
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