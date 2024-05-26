https://sarabic.ae/20240526/ضربات-روسية-تستهدف-مطارا-أوكرانيا-يتم-تجهيزه-لاستقبال-طائرات-إف-16-1089214700.html

ضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"

ضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بوقوع سلسلة ضربات الليلة الماضية، استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة في مدينة ستاروكونستانتينوف... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T06:38+0000

2024-05-26T06:38+0000

2024-05-26T06:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg

وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال ليلة 26 أيار/ مايو، تعرضت مدينة ستاروكونستانتينوف بمقاطعة خميلنيتسكي لسلسلة ضربات قوية استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت طاقة".وأوضح ليبيديف أن سلسلة الضربات طالت مطار ستاروكونستانتينوف، الذي تجهزه كييف لاستقبال مقاتلات "إف-16"، ومركز تدريب يضم معدات عسكرية أجنبية، يتولى مدربون أجانب تدريب مواطنين أوكرانيين على تشغيلها.وبحسب منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، فقد دوى انفجار ضخم وانقطعت الكهرباء عن مدينة ستاروكونستانتينوف إثر سلسلة الضربات القوية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240526/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-عن-الأسباب-التي-تمنع-الشركات-العسكرية-الأجنبية-من-العمل-في-أوكرانيا-1089213239.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا