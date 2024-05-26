https://sarabic.ae/20240526/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-عن-الأسباب-التي-تمنع-الشركات-العسكرية-الأجنبية-من-العمل-في-أوكرانيا-1089213239.html

مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف عن الأسباب التي تمنع الشركات العسكرية الأجنبية من العمل في أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف عن الأسباب التي تمنع الشركات العسكرية الأجنبية من العمل في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح مدير شركة "MOSAIC " الأمريكية المتخصصة في الاستشارات الاستخباراتية والأمنية، توني سيينا، بأن الفوضى والوضع الصعب على خط المواجهة يدفعان الشركات العسكرية... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T05:37+0000

2024-05-26T05:37+0000

2024-05-26T05:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاءت تصريحات سيينا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الذي قال فيها إن "التقارير الواردة من ميدان القتال غالباً ما تشير إلى الفوضى والظروف الصعبة، مما أدى إلى خلق بيئة أقل ملاءمة للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمراحل الأولى من الصراع".ووفقا لتقديراته، فإن الهياكل الأجنبية التي تدرس إمكانية القدوم إلى أوكرانيا تشعر بخيبة أمل بسبب وصف الظروف الصعبة والصعوبات التشغيلية، مؤكدا أن هذه الأسباب تقلل من احتمالية زيادة عدد هذه التنظيمات العسكرية العاملة إلى جانب كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن خبراء ومرتزقة أجانب سابقين قاتلو إلى جانب قوات كييف، أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة كـ"مواد استهلاكية".واشتكى أحد المرتزقة الذين قاتلوا في أوكرانيا للصحيفة، قائلا: "كنا نشكل حاجزًا صغيرًا فقط، "عقبة"، إذا جاء الروس فيمكننا صدهم لمدة ساعة واحدة فقط".ووفقا له، فإن وحدته كانت مصممة "للتضحية بالنفس" وأن العديد من زملائه لم يكونوا مستعدين لظروف القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة وقتلوا في هجمات الطائرات المسيرة.العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبيةمن جانبه، صرح ماتيو بوغليسي، وهو باحث إسباني من جامعة برشلونة، لصحيفة "Business Insider"، أن المرتزقة الأجانب في مناطق القتال تبين أنهم يتم استخدامهم في العمليات الخطرة أكثر من جنود الجيش الأوكراني.

https://sarabic.ae/20240507/مصدر-لـسبوتنيك-المرتزقة-الأجانب-يرفضون-القتال-من-أجل-أوكرانيا-1088593094.html

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