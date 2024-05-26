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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240526/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-عن-الأسباب-التي-تمنع-الشركات-العسكرية-الأجنبية-من-العمل-في-أوكرانيا-1089213239.html
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف عن الأسباب التي تمنع الشركات العسكرية الأجنبية من العمل في أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف عن الأسباب التي تمنع الشركات العسكرية الأجنبية من العمل في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مدير شركة "MOSAIC " الأمريكية المتخصصة في الاستشارات الاستخباراتية والأمنية، توني سيينا، بأن الفوضى والوضع الصعب على خط المواجهة يدفعان الشركات العسكرية... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T05:37+0000
2024-05-26T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاءت تصريحات سيينا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الذي قال فيها إن "التقارير الواردة من ميدان القتال غالباً ما تشير إلى الفوضى والظروف الصعبة، مما أدى إلى خلق بيئة أقل ملاءمة للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمراحل الأولى من الصراع".ووفقا لتقديراته، فإن الهياكل الأجنبية التي تدرس إمكانية القدوم إلى أوكرانيا تشعر بخيبة أمل بسبب وصف الظروف الصعبة والصعوبات التشغيلية، مؤكدا أن هذه الأسباب تقلل من احتمالية زيادة عدد هذه التنظيمات العسكرية العاملة إلى جانب كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن خبراء ومرتزقة أجانب سابقين قاتلو إلى جانب قوات كييف، أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة كـ"مواد استهلاكية".واشتكى أحد المرتزقة الذين قاتلوا في أوكرانيا للصحيفة، قائلا: "كنا نشكل حاجزًا صغيرًا فقط، "عقبة"، إذا جاء الروس فيمكننا صدهم لمدة ساعة واحدة فقط".ووفقا له، فإن وحدته كانت مصممة "للتضحية بالنفس" وأن العديد من زملائه لم يكونوا مستعدين لظروف القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة وقتلوا في هجمات الطائرات المسيرة.العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبيةمن جانبه، صرح ماتيو بوغليسي، وهو باحث إسباني من جامعة برشلونة، لصحيفة "Business Insider"، أن المرتزقة الأجانب في مناطق القتال تبين أنهم يتم استخدامهم في العمليات الخطرة أكثر من جنود الجيش الأوكراني.
https://sarabic.ae/20240507/مصدر-لـسبوتنيك-المرتزقة-الأجانب-يرفضون-القتال-من-أجل-أوكرانيا-1088593094.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف عن الأسباب التي تمنع الشركات العسكرية الأجنبية من العمل في أوكرانيا

05:37 GMT 26.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
صرح مدير شركة "MOSAIC " الأمريكية المتخصصة في الاستشارات الاستخباراتية والأمنية، توني سيينا، بأن الفوضى والوضع الصعب على خط المواجهة يدفعان الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة إلى الابتعاد عن العقود في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات سيينا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الذي قال فيها إن "التقارير الواردة من ميدان القتال غالباً ما تشير إلى الفوضى والظروف الصعبة، مما أدى إلى خلق بيئة أقل ملاءمة للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمراحل الأولى من الصراع".
ووفقا لتقديراته، فإن الهياكل الأجنبية التي تدرس إمكانية القدوم إلى أوكرانيا تشعر بخيبة أمل بسبب وصف الظروف الصعبة والصعوبات التشغيلية، مؤكدا أن هذه الأسباب تقلل من احتمالية زيادة عدد هذه التنظيمات العسكرية العاملة إلى جانب كييف.

وقال سيينا إن الهجوم الروسي قد يؤدي إلى زيادة الفوضى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أنه على الرغم من أن المستقبل القريب للمقاولين العسكريين الخاصين في أوكرانيا لا يشير بالضرورة إلى زيادة حادة في الطلب، إلا أن التغييرات التشريعية والتطورات العسكرية المستمرة يمكن أن تغير المشهد العملياتي بشكل كبير.

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا
7 مايو, 04:59 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن خبراء ومرتزقة أجانب سابقين قاتلو إلى جانب قوات كييف، أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة كـ"مواد استهلاكية".
واشتكى أحد المرتزقة الذين قاتلوا في أوكرانيا للصحيفة، قائلا: "كنا نشكل حاجزًا صغيرًا فقط، "عقبة"، إذا جاء الروس فيمكننا صدهم لمدة ساعة واحدة فقط".
ووفقا له، فإن وحدته كانت مصممة "للتضحية بالنفس" وأن العديد من زملائه لم يكونوا مستعدين لظروف القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة وقتلوا في هجمات الطائرات المسيرة.
العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبية
من جانبه، صرح ماتيو بوغليسي، وهو باحث إسباني من جامعة برشلونة، لصحيفة "Business Insider"، أن المرتزقة الأجانب في مناطق القتال تبين أنهم يتم استخدامهم في العمليات الخطرة أكثر من جنود الجيش الأوكراني.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفي05:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح24 مايو, 22:00 GMT
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