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أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديو
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدريبات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي، تضمنت تنفيذ مناورات قتالية، في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T16:54+0000
2024-06-19T16:57+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتشارك في التدريبات نحو 40 سفينة، بالإضافة إلى سفن الدعم ونحو 20 طائرة ومروحية من الطيران البحري، بما في ذلك القاذفات البعيدة المدى من طرازات "توبوليف 142 إم 3" و"إيل 38" و"إيل 38 إن" و"كا-29" و"كا-27".وأصدرت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي بيانا جاء فيه: "بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة في إطار المناورة الثنائية المخطط لها، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك".ولفت البيان إلى أن "التدريبات والمناورات ستجري تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا"، موضحًا أن "المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا".روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديووخلص البيان بالقول إنه "في المجمل، تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفا أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".
https://sarabic.ae/20240619/موسكو-تهدد-بالرد-على-نشر-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-في-اليابان-1089986349.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديو

16:54 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 16:57 GMT 19.06.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2015" في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدريبات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي، تضمنت تنفيذ مناورات قتالية، في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا.
وتشارك في التدريبات نحو 40 سفينة، بالإضافة إلى سفن الدعم ونحو 20 طائرة ومروحية من الطيران البحري، بما في ذلك القاذفات البعيدة المدى من طرازات "توبوليف 142 إم 3" و"إيل 38" و"إيل 38 إن" و"كا-29" و"كا-27".

وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، صباح يوم أمس الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة.

وأصدرت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي بيانا جاء فيه: "بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة في إطار المناورة الثنائية المخطط لها، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك".
ولفت البيان إلى أن "التدريبات والمناورات ستجري تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا"، موضحًا أن "المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
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وأشارت قيادة الأسطول، في بيانها، إلى أنه "سيتعين على البحارة إجراء تدريبات لصد هجمات الطائرات والقوارب المسيرة، وإجراء مجموعة من التدريبات القتالية العملية، وممارسة العمليات المضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفارز السفن أثناء المرور البحري، والإطلاق المشترك، بالإضافة إلى ضربات صاروخية ضد مجموعات بحرية وهمية للعدو".

روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
وخلص البيان بالقول إنه "في المجمل، تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفا أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".
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