https://sarabic.ae/20240619/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تنفيذ-مناورات-قتالية-في-كامتشاتكا-فيديو-1089996254.html

أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديو

أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لتدريبات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي، تضمنت تنفيذ مناورات قتالية، في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا. 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T16:54+0000

2024-06-19T16:54+0000

2024-06-19T16:57+0000

روسيا

رصد عسكري

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وتشارك في التدريبات نحو 40 سفينة، بالإضافة إلى سفن الدعم ونحو 20 طائرة ومروحية من الطيران البحري، بما في ذلك القاذفات البعيدة المدى من طرازات "توبوليف 142 إم 3" و"إيل 38" و"إيل 38 إن" و"كا-29" و"كا-27".وأصدرت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي بيانا جاء فيه: "بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة في إطار المناورة الثنائية المخطط لها، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك".ولفت البيان إلى أن "التدريبات والمناورات ستجري تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا"، موضحًا أن "المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا".روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديووخلص البيان بالقول إنه "في المجمل، تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفا أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".

https://sarabic.ae/20240619/موسكو-تهدد-بالرد-على-نشر-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-في-اليابان-1089986349.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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روسيا, رصد عسكري