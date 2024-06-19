https://sarabic.ae/20240619/موسكو-تهدد-بالرد-على-نشر-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-في-اليابان-1089986349.html

موسكو تهدد بالرد على نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان

موسكو تهدد بالرد على نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي تهديدات محتملة للشرق الأقصى الروسي، بما في ذلك نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان،... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T11:38+0000

2024-06-19T11:38+0000

2024-06-19T11:38+0000

روسيا

العالم

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وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن خطط السلطات اليابانية "لتقويض" وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وإجراء تدريبات تشمل قاذفات استراتيجية واحتمال نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان، تثير القلق.وقالت زاخاروفا: "يجب على الولايات المتحدة، وكذلك جمهورية كوريا الجنوبية واليابان، أن تدرك أن أي تهديدات محتملة لحدود الشرق الأقصى للاتحاد الروسي ستقابل بإجراءات رد مناسبة لتعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، صباح يوم أمس الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة.ولفت البيان إلى أن "التدريبات والمناورات ستجري تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا"، موضحًا أن "المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا".روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديووخلص البيان بالقول إنه "في المجمل، تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفا أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".

https://sarabic.ae/20240618/انتشار-نحو-40-سفينة-روسية-في-أقصى-الشرق-ضمن-مناورات-ضخمة-ينفذها-أسطول-المحيط-الهادئ-1089948491.html

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