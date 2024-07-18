القوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون... فيديو
08:20 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 18.07.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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اكتشفت القوات الروسية خلال عمليات الرصد، اليوم الخميس، مدفعا أمريكي الصنع متخفيا في إحدى مناطق مقاطعة خيرسون حيث عمل طاقم المدفع على استهداف الأراضي الروسية.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، فقد دمرت القوات الروسية المدفع الأمريكي الصنع من طراز "أم-109- بالادين" باستخدام طائرة "لانتسيت" المسيرة.
⚡️القوات الروسية تدمر مدفعا أمريكيا ذاتي الحركة من طراز "بلاندين –إم119" في خيرسون عن طريق استهدافه بمسيرة من طراز "لانتسيت"، ولوحظ انفجاره عن طريق عملية الرصد والتتبع.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 18, 2024
◀️الدفاع الروسية pic.twitter.com/XuGfcrS3Fj
وتم تدمير المدفع ورصد اشتعال النيران واحتراق المدفع بالكامل عن طريق عملية الرصد والتتبع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.