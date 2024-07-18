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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-بلادين-إم-109-الأمريكي-الصنع-في-خيرسون-فيديو--1090907424.html
القوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشفت القوات الروسية خلال عمليات الرصد، اليوم الخميس، مدفعا أمريكي الصنع متخفيا في إحدى مناطق مقاطعة خيرسون حيث عمل طاقم المدفع على استهداف الأراضي الروسية. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T08:20+0000
2024-07-18T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، فقد دمرت القوات الروسية المدفع الأمريكي الصنع من طراز "أم-109- بالادين" باستخدام طائرة "لانتسيت" المسيرة.وتم تدمير المدفع ورصد اشتعال النيران واحتراق المدفع بالكامل عن طريق عملية الرصد والتتبع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-المسلحة-الروسية-تقصف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-ميرغورود-الأوكرانية-1090906053.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون... فيديو

08:20 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 18.07.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع بلادين إم-109 الأمريكي الصنع في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
اكتشفت القوات الروسية خلال عمليات الرصد، اليوم الخميس، مدفعا أمريكي الصنع متخفيا في إحدى مناطق مقاطعة خيرسون حيث عمل طاقم المدفع على استهداف الأراضي الروسية.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، فقد دمرت القوات الروسية المدفع الأمريكي الصنع من طراز "أم-109- بالادين" باستخدام طائرة "لانتسيت" المسيرة.
وتم تدمير المدفع ورصد اشتعال النيران واحتراق المدفع بالكامل عن طريق عملية الرصد والتتبع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة حميميم السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
07:15 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
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