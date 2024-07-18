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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-المسلحة-الروسية-تقصف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-ميرغورود-الأوكرانية-1090906053.html
القوات المسلحة الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
القوات المسلحة الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا في مدينة ميرغورود الواقعة في مقاطعة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T07:15+0000
2024-07-18T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الجوية الروسية عملت على ضرب مطار ميرغورود مجددا، وذلك بعدما لوحظ نشاط جوي في مجاله الجوي"، مضيفا أن المطار العسكري الأوكراني قام باستقبال عدد من الطائرات، بما فيها طائرات تدريب بريطانية الصنع، حلقت فوق خاركوف سابقا.وبحسب ليبيديف، أبلغ السكان المحليون أنه بعد الضربة الروسية حصل توهج كبير وموجة انفجار قوية في المطار، وهرعت أطقم الإطفاء والإسعاف إلى المكان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.لافروف: الغرب وضع نصب عينيه المضي قدما في تنفيذ خطة زيلينسكي بأي ثمنوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-35-مسيرة-فوق-القرم-وبريانسك-و10-زوارق-مسيرة-في-البحر-الأسود-1090904975.html
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روسيا

القوات المسلحة الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية

07:15 GMT 18.07.2024
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federationأول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة "حميميم" السورية
أول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة حميميم السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا في مدينة ميرغورود الواقعة في مقاطعة بولتافا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الجوية الروسية عملت على ضرب مطار ميرغورود مجددا، وذلك بعدما لوحظ نشاط جوي في مجاله الجوي"، مضيفا أن المطار العسكري الأوكراني قام باستقبال عدد من الطائرات، بما فيها طائرات تدريب بريطانية الصنع، حلقت فوق خاركوف سابقا.
وبحسب ليبيديف، أبلغ السكان المحليون أنه بعد الضربة الروسية حصل توهج كبير وموجة انفجار قوية في المطار، وهرعت أطقم الإطفاء والإسعاف إلى المكان.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود
05:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
لافروف: الغرب وضع نصب عينيه المضي قدما في تنفيذ خطة زيلينسكي بأي ثمن
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
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