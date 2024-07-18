https://sarabic.ae/20240718/القوات-المسلحة-الروسية-تقصف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-ميرغورود-الأوكرانية-1090906053.html

القوات المسلحة الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية

القوات المسلحة الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا في مدينة ميرغورود الواقعة في مقاطعة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T07:15+0000

2024-07-18T07:15+0000

2024-07-18T07:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الجوية الروسية عملت على ضرب مطار ميرغورود مجددا، وذلك بعدما لوحظ نشاط جوي في مجاله الجوي"، مضيفا أن المطار العسكري الأوكراني قام باستقبال عدد من الطائرات، بما فيها طائرات تدريب بريطانية الصنع، حلقت فوق خاركوف سابقا.وبحسب ليبيديف، أبلغ السكان المحليون أنه بعد الضربة الروسية حصل توهج كبير وموجة انفجار قوية في المطار، وهرعت أطقم الإطفاء والإسعاف إلى المكان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.لافروف: الغرب وضع نصب عينيه المضي قدما في تنفيذ خطة زيلينسكي بأي ثمنوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240718/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-35-مسيرة-فوق-القرم-وبريانسك-و10-زوارق-مسيرة-في-البحر-الأسود-1090904975.html

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