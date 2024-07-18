https://sarabic.ae/20240718/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-35-مسيرة-فوق-القرم-وبريانسك-و10-زوارق-مسيرة-في-البحر-الأسود-1090904975.html

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T05:10+0000

2024-07-18T05:10+0000

2024-07-18T05:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075185366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96818e77351dce936ac11442695e7526.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك".كما أعلنت الدفاع الروسية أن الأسلحة النارية المناوبة في البحر الأسود دمرت 10 زوارق مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ياك-52" أوكرانية و6 صواريخ "أتاكمز"ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-64-مقذوفًا-خلال-24-ساعة-1090900292.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا