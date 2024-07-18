https://sarabic.ae/20240718/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-35-مسيرة-فوق-القرم-وبريانسك-و10-زوارق-مسيرة-في-البحر-الأسود-1090904975.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T05:10+0000
2024-07-18T05:10+0000
2024-07-18T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك".كما أعلنت الدفاع الروسية أن الأسلحة النارية المناوبة في البحر الأسود دمرت 10 زوارق مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ياك-52" أوكرانية و6 صواريخ "أتاكمز"ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-64-مقذوفًا-خلال-24-ساعة-1090900292.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 35 مسيرة فوق القرم وبريانسك و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك، وتدمير10 زوارق مسيرة في البحر الأسود.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك".
كما أعلنت الدفاع الروسية أن الأسلحة النارية المناوبة في البحر الأسود دمرت 10 زوارق مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.