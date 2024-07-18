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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-64-مقذوفًا-خلال-24-ساعة-1090900292.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 64 مقذوفًا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 64 مقذوفًا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 64 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T00:02+0000
2024-07-18T00:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 26 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا و3 على محور ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 64 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 7 مدنيين.يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا)، متبعة أساليب إرهابية؛ وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240714/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوروجاينويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090784558.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 64 مقذوفًا خلال 24 ساعة

00:02 GMT 18.07.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . Sergey Averin
/
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 64 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 26 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا و3 على محور ياسينوفاتايا".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
14 يوليو, 11:24 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 64 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 7 مدنيين.
يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا)، متبعة أساليب إرهابية؛ وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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